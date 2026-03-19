Скарби Червоної планети: марсохід NASA вперше виявив дорогоцінне каміння на Марсі (фото)

Марсохід Perseverance у кількох каменях на Червоній планеті виявив кристали, які, ймовірно, є рубінами або сапфірами. Раніше вчені ніколи нічого подібного не бачили на Марсі.

Для вчених стало повною несподіванкою те, що марсохід Perseverance виявив дорогоцінне каміння всередині кількох каменів на Марсі під час дослідження кратера Єзеро. Марсохід виявив кристали мінералу корунд, який також відомий як рубін або сапфір, залежно від хімічного складу. Вчені раніше ніколи не бачили такі дорогоцінні камені на Червоній планеті і швидше за все вони утворилися інакше, ніж на Землі, пише Фокус.

Відомий на Землі мінерал корунд, має два різновиди — рубін або сапфір. Цей мінерал являє собою оксид алюмінію і зустрічається в гірських породах, бідних на кремнезем (діоксид кремнію). Тепер же кристали цього мінералу було виявлено всередині трьох каменів на Марсі, який вивчив марсохід Perseverance під час дослідження кратера Єзеро.

Вчені з Лос-Аламоської національної лабораторії (США) провели аналіз даних, отриманих Perseverance. У результаті виявилося, що в марсіанських каменях містяться крихітні кристали корунду.

Цей мінерал був виявлений марсоходом Perseverance за допомогою приладу SuperCam. Він має кілька способів визначення складу марсіанських гірських порід. Прилад використовує два різні лазери для випалювання поверхні каменів або для провокування люмінесценції, після чого дві камери вивчають отримане світло.

Необроблений кристал рубіна Фото: Wikipedia

В обох випадках результати вивчення каменів на Марсі були практично ідентичні результатам, отриманим під час вивчення рубінів у лабораторії на Землі. Це підтверджує, що на Марсі вперше виявлено дорогоцінні камені.

Ні рубінів, ні сапфірів учені ніколи раніше не спостерігали на Марсі. При цьому автори дослідження вважають, що ці дорогоцінні камені, ймовірно, утворилися не так, як на Землі.

Необроблений кристал сапфіра Фото: Wikipedia

За словами вчених, корунд на Землі створюється внаслідок тектонічних процесів, тобто руху літосферних плит. І для утворення корунду потрібне середовище з високим вмістом алюмінію і низьким вмістом кремнезему.

За словами авторів дослідження, на Марсі немає руху літосферних плит, а тому для них стало повною несподіванкою виявлення на цій планеті мінералу корунд. Дослідники припускають, що корунд на Марсі, ймовірно, був створений не внаслідок тектонічних процесів, а внаслідок зіткнення метеоритів із поверхнею Червоної планети.

Через те, що виявлені кристали корунду в марсіанських каменях дуже маленькі, менше ніж 0,2 міліметра в поперечнику, за зображеннями марсохода складно визначити, рубіни це чи сапфіри. Учені кажуть, що ці кристали яскраво сяяли білим світлом під час потрапляння лазера і неможливо було побачити, який колір вони мають — червоний чи синій. Нагадуємо, що рубін має червоний колір, а сапфір — синій.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Scientist