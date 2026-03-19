Сокровища Красной планеты: марсоход NASA впервые обнаружил драгоценные камни на Марсе (фото)

Марсоход Perseverance в нескольких камнях на Красной планете обнаружил кристаллы, которые, вероятно являются рубинами или сапфирами. Раньше ученые никогда ничего подобного не видели на Марсе.

Для ученых стало полной неожиданностью то, что марсоход Perseverance обнаружил драгоценные камни внутри нескольких камней на Марсе во время исследования кратера Езеро. Марсоход обнаружил кристаллы минерала корунд, который также известен как рубин или сапфир, в зависимости от химического состава. Ученые раньше никогда не видели такие драгоценные камни на Красной планете и скорее всего они образовались иначе, чем на Земле, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известный на Земле минерал корунд, имеет две разновидности – рубин или сапфир. Этот минерал представляет собой оксид алюминия и встречается в горных породах, бедных кремнеземом (диоксидом кремния). Теперь же кристаллы этого минерала были обнаружены внутри трех камней на Марсе, который изучил марсоход Perseverance во время исследования кратера Езеро.

Відео дня

Ученые из Лос-Аламосская национальной лаборатории (США) провели анализ данных, полученных Perseverance. В результате оказалось, что в марсианских камнях находятся крошечные кристаллы корунда.

Этот минерал был обнаружен марсоходом Perseverance с помощью прибора SuperCam. Он имеет несколько способов определения состава марсианских горных пород. Прибор использует два разных лазера для выжигания поверхности камней или для провоцирования люминесценции, после чего две камеры изучают полученный свет.

Необработанный кристалл рубина Фото: Wikipedia

В обоих случаях результаты изучения камней на Марсе были практически идентичны результатам, полученным во время изучения рубинов в лаборатории на Земле. Это подтверждает, что на Марсе впервые обнаружены драгоценные камни.

Ни рубинов, ни сапфиров ученые никогда раньше не наблюдали на Марсе. При это авторы исследования считают, что эти драгоценные камни, вероятно образовались не так, как на Земле.

Необработанный кристалл сапфира Фото: Wikipedia

По словам ученых, корунд на Земле создается в результате тектонических процессов, то есть движения литосферных плит. И для образования корунда нужна среда с высоким содержанием алюминия и низким содержанием кремнезема.

По словам авторов исследования, на Марсе нет движения литосферных плит, а потому для них стало полной неожиданностью обнаружение на этой планете минерала корунд. Исследователи предполагают, что корунд на Марсе, вероятно, был создан не в результате тектонических процессов, а в результате столкновения метеоритов с поверхностью Красной планеты.

Из-за того, что обнаруженные кристаллы корунда в марсианских камнях очень маленькие, менее 0,2 миллиметра в поперечнике, по изображениям марсохода сложно определить, рубины это или сапфиры. Ученые говорят, что эти кристаллы ярко сияли белым светом при попадании лазера и невозможно было увидеть какой цвет они имеют – красный или синий. Напоминаем, что рубин имеет красный цвет, а сапфир – синий.

