NASA обнаружило огромную пирамиду на Марсе: похожа на Великую пирамиду Гизы в Египте (фото)

Загадочная структура, похожая на египетскую пирамиду, обнаруженная на Марсе, породила теории о том, что на Красной планете когда-то могла существовать внеземная цивилизация.

На этой неделе в социальных сетях стал вирусным пост, в котором обсуждаются изображения поверхности Марса, сделанные космическим и аппаратами NASA. Утверждается, что на этих изображениях видна трехгранная пирамида, которая может иметь искусственное происхождение, пишет Фокус.

Идея о том, что на Марсе есть пирамиды, впервые была рассмотрена еще в 1970-х годах. С тех пор не утихают дискуссии о том, что на Красной планете могла существовать внеземная цивилизация.

В социальных сетях снова стали обсуждать фотографии космических аппаратов NASA Mars Global Surveyor и Mars Reconnaissance Orbiter, сделанные в период с 2001 по 2016 год. Впервые структуру похожую на пирамиду на снимках в 2001 году обнаружил исследователь Кит Лейни. Он просматривал изображения в поисках необычных структур на Марсе, когда наткнулся на то, что, по его мнению, может быть искусственным образованием.

На эти фотографии снова обратил внимание, сделав вирусный пост в социальных сетях, режиссер-документалист Брайан Доббс. Он заявил, что Марсе есть трехгранная пирамида размером с Великую пирамиду Гизы в Египте. Ее высота почти 140 метров.

Кинорежиссер признает, что это не доказательство того, что на Марсе была жизнь, но это поднимает вопросы о том, могла ли когда-то древняя цивилизация существовать на Красной планете.

Так называемая "пирамида" расположена в западной части одного из крупнейших каньонов в Долинах Маринер – это гигантская система каньонов на Марсе протяженностью более 4000 километров. Это вторая по величине системе каньонов в Солнечной системе.

Этот регион известен тем, что геологические процессы могут естественным образом создавать необычные структуры на поверхности. В том числе такие, которые могут быть похожи на искусственно созданную трехгранную пирамиду.

При этом, как считают некоторые ученые, изображения NASA показывают, что данная структура на Марсе имеет очень хорошо выраженную симметрию, что предполагает ее искусственное происхождение.

Доббс является одним из многих, кто задается вопросом о возможности существования на Марсе пирамид, которые могли быть созданы внеземной цивилизацией в далеком прошлом. Исследователь Марса Джордж Хаас также считает, что эта похожая на пирамиду структура, может иметь искусственное происхождение из-за ее геометрической формы.

"Форма этой трехгранной пирамиды демонстрирует уровень геометрии и симметрии, который подтверждает высокую вероятность ее искусственного происхождения", — говорит Хаас.

Но пока невозможно установить истинную природу этой структуры на Марсе без непосредственного ее изучения на самой планете. Возможно, это все-таки созданное природой каменное образование, которое имеет интересную форму и напоминает египетские пирамиды.

