NASA виявило величезну піраміду на Марсі: схожа на Велику піраміду Гізи в Єгипті (фото)

Загадкова структура, схожа на єгипетську піраміду, виявлена на Марсі, породила теорії про те, що на Червоній планеті колись могла існувати позаземна цивілізація.

Цього тижня в соціальних мережах став вірусним пост, у якому обговорюються зображення поверхні Марса, зроблені космічними апаратами NASA. Стверджується, що на цих зображеннях видно тригранну піраміду, яка може мати штучне походження, пише Фокус.

Ідея про те, що на Марсі є піраміди, вперше була розглянута ще в 1970-х роках. Відтоді не вщухають дискусії про те, що на Червоній планеті могла існувати позаземна цивілізація.

У соціальних мережах знову стали обговорювати фотографії космічних апаратів NASA Mars Global Surveyor і Mars Reconnaissance Orbiter, зроблені в період з 2001 по 2016 рік. Уперше структуру схожу на піраміду на знімках у 2001 році виявив дослідник Кіт Лейні. Він переглядав зображення в пошуках незвичайних структур на Марсі, коли натрапив на те, що, на його думку, може бути штучним утворенням.

На ці фотографії знову звернув увагу, зробивши вірусний пост у соціальних мережах, режисер-документаліст Браян Доббс. Він заявив, що на Марсі є тригранна піраміда розміром із Велику піраміду Гізи в Єгипті. Її висота майже 140 метрів.

У соціальних мережах знову почали обговорювати фотографії космічних апаратів NASA Mars Global Surveyor і Mars Reconnaissance Orbiter, зроблені в період з 2001 по 2016 рік Фото: solar-system

Кінорежисер визнає, що це не є доказом того, що на Марсі було життя, але це порушує питання про те, чи могла колись давня цивілізація існувати на Червоній планеті.

Так звана "піраміда" розташована в західній частині одного з найбільших каньйонів у Долинах Маринер — це гігантська система каньйонів на Марсі протяжністю понад 4000 кілометрів. Це друга за величиною система каньйонів у Сонячній системі.

Цей регіон відомий тим, що геологічні процеси можуть природним чином створювати незвичайні структури на поверхні. Зокрема такі, які можуть бути схожі на штучно створену тригранну піраміду.

Так звана "піраміда" розташована в західній частині одного з найбільших каньйонів у Долинах Маринер Фото: solar-system

При цьому, як вважають деякі вчені, зображення NASA показують, що дана структура на Марсі має дуже добре виражену симетрію, що передбачає її штучне походження.

Доббс є одним із багатьох, хто задається питанням про можливість існування на Марсі пірамід, які могли бути створені позаземною цивілізацією в далекому минулому. Дослідник Марса Джордж Хаас також вважає, що ця схожа на піраміду структура може мати штучне походження через її геометричну форму.

"Форма цієї тригранної піраміди демонструє рівень геометрії та симетрії, що підтверджує високу ймовірність її штучного походження", — каже Хаас.

Але поки що неможливо встановити справжню природу цієї структури на Марсі без безпосереднього її вивчення на самій планеті. Можливо, це все-таки створене природою кам'яне утворення, яке має цікаву форму і нагадує єгипетські піраміди.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA виявив на Марсі таємничий об'єкт у формі циліндра, який може мати штучне походження.

Також Фокус писав про те, що біороботи з живих клітин "еволюціонували": у них з'явилася своя нервова система.

Під час написання матеріалу використано джерела: Express, Daily Mail.