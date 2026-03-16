Загадковий циліндричний об'єкт виявлено на Марсі: NASA не коментує знахідку (фото)

Астроном із Гарварду вимагає від NASA з'ясувати, що насправді виявив на Червоній планеті марсохід Curiosity.

Загадковий циліндричний об'єкт завдовжки приблизно 20 сантиметрів із плоскою основою був уперше сфотографований марсоходом Curiosity у 2022 році під час дослідження кратера Гейл на Марсі. Тепер він знову викликав дебати серед учених. Одні вважають, що це може бути частина обладнання марсохода NASA, інші ж припускають, що цей штучний об'єкт може мати інше походження. Так, наприклад, вважає астроном з Гарварду Аві Леб, відомий прихильник ідеї існування розвинених позаземних цивілізацій, пише NDTV.

Вперше зображення дивного циліндричного об'єкта були виявлені серед необроблених зображень марсохода Curiosity, коли він досліджував підніжжя гори Еоліда, центрального піку в кратері Гейл на Марсі. Блискучий об'єкт має ідеально круглу циліндричну форму і довжину близько 20 сантиметрів. Багато вчених вважають, що це створений людиною об'єкт, можливо, частина обладнання або самого марсохода, або ж це уламок посадкового модуля, на якому той прибув на Марс у 2012 році.

Curiosity вже раніше втрачав дрібні деталі під час своєї подорожі Марсом. Нагадуємо, що його довжина становить близько 3 метрів, ширина — 2,8 метра, а висота — 2,2 метра. Він важить майже 899 кілограмів і оснащений роботизованою рукою завдовжки 2,1 метра та колесами діаметром 50,8 сантиметра.

Блискучий об'єкт має ідеально круглу циліндричну форму і довжину близько 20 сантиметрів

Аві Леб звернувся до NASA з вимогою пояснити походження об'єкта або ж направити марсохід Curiosity до нього, щоб з'ясувати, що він із себе являє насправді. Поки що NASA не відреагувало на прохання і не надало офіційного пояснення.

Науковець із Гарварду вважає, що цей загадковий циліндр, звісно, може бути створеним людиною об'єктом, але також, можливо, що він має інше походження. Аві Леб не пояснив, що саме він має на увазі під словом "інше": звичайний камінь, що набув форми циліндра або ж це штучний об'єкт, створений не людиною?

На думку вченого, дослідження таємничого об'єкта може дати цінну інформацію про його походження, і це має бути одним із головних завдань для Curiosity.

Наразі марсохід Curiosity досліджує нижні схили гори Еоліда, приблизно за 8 кілометрів від місця виявлення циліндра.

"Щоб прояснити загадку, було б логічно повернутися до місця знаходження циліндра і вивчити його зблизька. За максимальної швидкості Curiosity в 0,16 кілометра на годину марсохід міг би повернутися впродовж кількох днів", — каже Леб.

