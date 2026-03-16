Дві секунди, що змінили світ: 100 років тому було запущено першу ракету на рідкому паливі

16 березня 1926 року американський учений Роберт Годдард здійснив революцію в ракетобудуванні. Саме цього дня він запустив першу в історії ракету на рідкому паливі.

Роберт Годдард (1882-1945) вважається одним із засновників сучасного ракетобудування. Американський вчений найбільш відомий тим, що спроектував, побудував і випробував першу в історії ракету на рідкому паливі, запуск якої відбувся 16 березня 1926 року, рівно 100 років тому, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Ерін Грегорі з Канадського музею авіації та космосу в Оттаві, перший політ ракети на рідкому паливі за сьогоднішніми мірками здається не вражаючим. Але він довів, що ракети з рідинним ракетним двигуном можуть літати.

Роберт Годдард надихався науковою фантастикою, читаючи Герберта Веллса та Жюля Верна (у дитинстві, проведеному у Вустері, штат Массачусетс. Саме завдяки цим книжкам учений ще в юному віці зацікавився дослідженнями космосу і мріяв створити ракету, на якій він міг би полетіти на Марс.

16 березня 1926 року американський учений Роберт Годдард здійснив революцію в ракетобудуванні. Саме цього дня він запустив першу в історії ракету на рідкому паливі Фото: solar-system

Ранні роботи Годдарда зі створення порохових ракет проводилися у співпраці з Університетом Кларка, де він здобув ступінь магістра і доктора. Його перша порохова ракета була запущена за його власний кошт у 1915 році. Тоді ж Годдард отримав патенти, які описували багатоступеневу ракету і ракету, що працює на бензині та рідкому оксиді азоту. Годдард є творцем першого рідинного ракетного двигуна.

Зараз багатоступеневі ракети є основою ракетобудування, але Годдард активно досліджував багатоступеневі ракети ще тоді, коли ця ідея була новою.

За словами Грегорі, Годдард перебував під сильним впливом фантастичної літератури, але розглядав її з наукового погляду. Наприклад, до 1908 року Годдард виключив такі методи запуску, як магнітний і гарматний. Відмова від гарматного запуску була особливо примітною, тому що цю ідею, як відомо, використовували для запуску астронавтів на Місяць у книжці Жюля Верна "Із Землі на Місяць".

Роберт Годдард (1882-1945) вважається одним із засновників сучасного ракетобудування Фото: solar-system

16 березня 1926 року Годдард назавжди увійшов в історію, коли запустив першу ракету на рідкому паливі в місті Оберн, штат Массачусетс. Невелика ракета, що працює на рідкому кисні та бензині, піднялася на висоту 12 метрів і через 2,5 секунди повернулася назад. Ця подія стала важливою демонстрацією можливостей рідинних ракетних двигунів і назавжди змінила ракетобудування.

Для першого польоту ракети на рідкому паливі Годдард спробував розмістити двигун над паливними і окислювальними баками, вважаючи, що це забезпечить більшу стійкість. Після випробувань Годдард перемістив двигуни під паливні баки, що спростило загальну конструкцію, і натомість для підвищення стійкості додав рухливі лопатки до вихлопної системи двигуна і гіроскопи.

Також Годдард виявив, що камери згоряння ракети схильні до перегріву і плавлення, тому він розробив кілька методів охолодження двигуна, щоб запобігти цьому.

Згодом Годдард отримав фінансову підтримку від авіатора Чарльза Ліндберга, сім'ї Гуггенгайм і американських військових, а також переїхав до Розуелла, штат Нью-Мексико, де проводив подальші дослідження в галузі ракетобудування.

Учений запустив понад два десятки ракет, перш ніж помер від раку горла в 1945 році. Він не дожив 12 років до того моменту, як у космос було запущено перший в історії штучний супутник Землі (радянський апарат "Супутник-1") на ракеті на рідкому паливі.

Пізніше ім'я Годдарда було присвоєно Центру космічних польотів NASA у штаті Меріленд.

