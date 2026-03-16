Две секунды, изменившие мир: 100 лет назад была запущена первая ракета на жидком топливе

Роберт Годдард (1882–1945) считается одним из основателей современного ракетостроения. Американский ученый наиболее известен тем, что спроектировал, построил и испытал первую в истории ракету на жидком топливе, запуск которой состоялся 16 марта 1926 года, ровно 100 лет назад, пишет Space.

По словам Эрин Грегори из Канадского музея авиации и космоса в Оттаве, первый полет ракеты на жидком топливе по сегодняшним меркам кажется не впечатляющим. Но он доказал, что ракеты с жидкостным ракетным двигателем могут летать.

Роберт Годдард вдохновлялся научной фантастикой, читая Герберта Уэллса и Жюля Верна (в детстве, проведенном в Вустере, штат Массачусетс. Именно благодаря этим книгам ученый еще в юном возрасте заинтересовался исследованиями космоса и мечтал создать ракету, на которой он мог бы полететь на Марс.

16 марта 1926 года американский ученый Роберт Годдард совершил революцию в ракетостроении. Именно в этот день он запустил первую в истории ракету на жидком топливе Фото: NASA

Ранние работы Годдарда по созданию пороховых ракет проводились в сотрудничестве с Университетом Кларка, где он получил степень магистра и доктора. Его первая пороховая ракета была запущена за его собственный счет в 1915 году. Тогда же Годдард получил патенты, которые описывали многоступенчатую ракету и ракету, работающую на бензине и жидком оксиде азота. Годдард является создателем первого жидкостного ракетного двигателя.

Сейчас многоступенчатые ракеты являются основой ракетостроения, но Годдард активно исследовал многоступенчатые ракеты еще тогда, когда эта идея была новой.

По словам Грегори, Годдард находился под сильным влиянием фантастической литературы, но рассматривал ее с научной точки зрения. Например, к 1908 году Годдард исключил такие методы запуска, как магнитный и пушечный. Отказ от пушечного запуска был особенно примечателен, потому что эта идея, как известно, использовалась для запуска астронавтов на Луну в книге Жюля Верна "С Земли на Луну".

Роберт Годдард (1882–1945) считается одним из основателей современного ракетостроения Фото: NASA

16 марта 1926 года Годдард навсегда вошел в историю, когда запустил первую ракету на жидком топливе в городе Оберн, штат Массачусетс. Небольшая ракета, работающая на жидком кислороде и бензине, поднялась на высоту 12 метров и через 2,5 секунды вернулась обратно. Это событие стало важной демонстрацией возможностей жидкостных ракетных двигателей и навсегда изменило ракетостроение.

Для первого полета ракеты на жидком топливе Годдард попытался разместить двигатель над топливными и окислительными баками, полагая, что это обеспечит большую устойчивость. После испытаний Годдард переместил двигатели под топливные баки, что упростило общую конструкцию, и вместо этого для повышения устойчивости добавил подвижные лопатки к выхлопной системе двигателя и гироскопы.

Также Годдард обнаружил, что камеры сгорания ракеты склонны к перегреву и плавлению, поэтому он разработал несколько методов охлаждения двигателя, чтобы предотвратить это.

Впоследствии Годдард получил финансовую поддержку от авиатора Чарльза Линдберга, семьи Гуггенхайм и американских военных, а также переехал в Розуэлл, штат Нью-Мексико, где проводил дальнейшие исследования в области ракетостроения.

Ученый запустил более двух десятков ракет, прежде чем умер от рака горла в 1945 году. Он не дожил 12 лет до того момента, как в космос был запущен первый в истории искусственный спутник Земли (советский аппарат "Спутник-1") на ракете на жидком топливе.

Позже имя Годдарда было присвоено Центру космических полетов NASA в штате Мэриленд.

