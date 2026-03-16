Рядом с Землей обнаружен мир, пахнущий тухлыми яйцами: это новый тип планет

Астрономы обнаружили планету, аналогов которой нет в Солнечной системе. Таких миров ученые еще не видели в нашей галактике.

Астрономы обнаружили странный новый мир, расположенный всего в 35 световых годах от нас. По размерам эта планета немного больше Земли и покрыта огромным океаном из расплавленной горной породы. Планета, получившая название L 98-59 d, противоречит существующим моделям формирования планет и, как считают ученые, является представителем совершенно нового типа планет. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Science Focus.

Астрономы обнаружили новую странную планету с помощью космического телескопа Уэбб и наземных обсерваторий. L 98-59 d находится на расстоянии 35 световых лет от Земли, что считается близким расстоянием по космическим меркам, и вращается вокруг небольшой звезды класса красный карлик. Наблюдения за планетой позволили астрономам обнаружить нечто странное.

Планета L 98-59 d, которая примерно в 1,6 раза больше Земли, несмотря на такой размер имеет удивительно низкую плотность и содержит большое количество сероводорода в своей атмосфере. Напоминаем, что сероводород отвечает за отвратительный запах тухлых яиц.

Наличие необычных характеристик не позволяет отнести планету L 98-59 d к известным типам подобных миров такого размера. Как правило, такие планеты принадлежат к двух категориям: каменистые "газовые карлики" с водородной атмосферой или "водные миры", состоящие из глубоких океанов и льда. Для астрономов стало ясно, что L 98-59 d не относится ни к одной из этих категорий. Похоже, это представитель совершенного нового класса планет.

Чтобы выяснить, чем на самом деле является новый мир, ученые использовали компьютерное моделирование для реконструкции истории планеты, начиная от ее появления 5 миллиардов лет назад. После этого ученые сопоставили данные наблюдений с результатами моделирования.

Согласно исследованию, планета L 98-59 d, вероятно, имеет мантию из расплавленной силикатной породы (похожей на лаву на Земле) с глобальным магматическим океаном, который простирается на тысячи километров вглубь недр странного мира. Этот огромный расплавленный резервуар позволяет планете хранить огромное количество серы, что объясняет необычный химический состав ее атмосферы.

Иллюстрация Фото: ESA

"Это открытие предполагает, что категории, которые астрономы используют для описания малых планет, могут быть слишком простыми. Хотя эта расплавленная планета вряд ли способна поддерживать жизнь, она отражает широкое разнообразие миров, существующих за пределами Солнечной системы", — говорят ученые.

Этот мир интересен также тем, что таких планет нет в Солнечной системе и его изучение будет полезен для понимания разнообразия планет в нашей галактике.

Важно отметить, что магматические океаны представляют собой универсальные начальные состояния всех каменистых планет, включая Землю и Марс, поэтому новые данные могут помочь лучше понять начальную историю Земли и происхождения жизни на ней.

По словам астрономов, все каменистые планеты изначально находятся в расплавленном состоянии из-за особенностей своего формирования. Некоторые остывают, как Земля, а некоторые остаются в расплавленном состоянии, как L 98-59 d.

Ученые считают, что L 98-59 d может быть первым представителем более широкой популяции миров с магматическими океанами, которые только ждут своего открытия. Может оказаться, что такие планеты не являются космической аномалией и миры довольно неприятным запахом, возможно, встречаются на удивление часто в Млечном Пути.

