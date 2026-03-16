Создан робот-велосипед с ИИ: двигается с высокой скоростью, прыгает и ничего не боится (фото)

Инновационный робот использует передовые алгоритмы управления и методы искусственного интеллекта.

Ученые из Института робототехники и искусственного интеллекта (США) создали робота, похожего на велосипед, предназначенного для передвижения на высокой скорости и успешного преодоления препятствий. Этот робот знаменует собой значительный шаг вперед в развитии мобильности робототехники. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Interesting Engineering.

Новый робот, похожий на велосипед, под названием Ultra Mobility Vehicle создан по образцу движения и баланса человека, едущего на велосипеде, что позволяет ему сохранять устойчивость на двух колесах при быстром движении.

В отличие от многих обычных колесных роботов, которые замедляются в сложных условиях, новый робот во время движения сохраняет баланс и эффективно маневрирует даже при появлении препятствий на его пути.

По словам ученых, робот использует передовые алгоритмы управления и методы искусственного интеллекта, которые позволяют ему постоянно анализировать окружающую среду. С помощью бортовых датчиков и вычислительных систем, робот может обнаруживать потенциальные препятствия и мгновенно корректировать свое движения. Робот также постоянно корректирует свой баланс, управление и скорость, чтобы избегать столкновений.

Робот использует передовые алгоритмы управления и методы искусственного интеллекта, которые позволяют ему постоянно анализировать окружающую среду Фото: interestingengineering.com

Также робот может выполнять быстрые повороты и прыжки, чтобы преодолевать препятствия, которые обычно останавливают колесных роботов. Таким образом, робот может преодолеть практически любые препятствия на своем пути, продолжая движение и не меняя направление движения.

По словам ученых, особенности робота позволяют ему выполнять разные задачи, требующие быстрого перемещения в непредсказуемых пространствах.

Исследователи предполагают, что подобные роботы могут быть использованы в таких областях, как поисково-спасательные операции, реагирование на стихийные бедствия, инспекционные работы и автоматизированная доставка. В таких ситуациях робот, способный быстро передвигаться, преодолевая препятствия, может быть более эффективным, чем традиционные наземные транспортные средства.

Данное достижение подчеркивает растущую тенденцию в исследованиях в области робототехники. Ученые проектируют роботов, которые двигаются почти так же как люди или животные. Изучая такие движения и применяя передовые методы искусственного интеллекта, ученые создают роботов, которые не только быстрее, но и гораздо лучше адаптируются к условиям окружающей среды.

