Створено робота-велосипед зі ШІ: рухається з високою швидкістю, стрибає і нічого не боїться (фото)

Інноваційний робот використовує передові алгоритми управління та методи штучного інтелекту.

Вчені з Інституту робототехніки та штучного інтелекту (США) створили робота, схожого на велосипед, призначеного для пересування на високій швидкості та успішного подолання перешкод. Цей робот знаменує собою значний крок уперед у розвитку мобільності робототехніки. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Interesting Engineering.

Новий робот, схожий на велосипед, під назвою Ultra Mobility Vehicle створений за зразком руху і балансу людини, що їде на велосипеді, що дає йому змогу зберігати стійкість на двох колесах під час швидкого руху.

На відміну від багатьох звичайних колісних роботів, які сповільнюються в складних умовах, новий робот під час руху зберігає баланс і ефективно маневрує навіть при появі перешкод на його шляху.

За словами вчених, робот використовує передові алгоритми управління і методи штучного інтелекту, які дозволяють йому постійно аналізувати навколишнє середовище. За допомогою бортових датчиків і обчислювальних систем, робот може виявляти потенційні перешкоди і миттєво коригувати свій рух. Робот також постійно коригує свій баланс, управління і швидкість, щоб уникати зіткнень.

Фото: interestingengineering.com

Також робот може виконувати швидкі повороти і стрибки, щоб долати перешкоди, які зазвичай зупиняють колісних роботів. Таким чином, робот може подолати практично будь-які перешкоди на своєму шляху, продовжуючи рух і не змінюючи напрямок руху.

За словами вчених, особливості робота дають йому змогу виконувати різні завдання, що вимагають швидкого переміщення в непередбачуваних просторах.

Дослідники припускають, що подібні роботи можуть бути використані в таких галузях, як пошуково-рятувальні операції, реагування на стихійні лиха, інспекційні роботи та автоматизована доставка. У таких ситуаціях робот, здатний швидко пересуватися, долаючи перешкоди, може бути більш ефективним, ніж традиційні наземні транспортні засоби.

Це досягнення підкреслює зростаючу тенденцію в дослідженнях у галузі робототехніки. Вчені проєктують роботів, які рухаються майже так само, як люди або тварини. Вивчаючи такі рухи і застосовуючи передові методи штучного інтелекту, вчені створюють роботів, які не тільки швидше, а й набагато краще адаптуються до умов навколишнього середовища.

