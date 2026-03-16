Нові дата-центри працюватимуть на основі клітин людського мозку

Компанія Cortical Labs оголосила про створення нових центрів обробки даних, що працюють на основі клітин людського мозку. Вирощені в лабораторії нейрони розміщуються на кремнієвих чипах.

Минулого року австралійська компанія Cortical Labs представила перший у світі біологічний комп'ютер CL1, що складається з 200 000 живих людських нейронів. Тепер компанія збирається побудувати в Мельбурні (Австралія) і Сінгапурі біологічні дата-центри. Замість того, щоб покладатися на чіпи Nvidia, як компанії, що займаються штучним інтелектом, Cortical Labs планує оснастити свої об'єкти стійками з біологічними комп'ютерами CL1, що працюють на основі набагато більшої кількості клітин людського мозку, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Біологічні комп'ютери CL1 працюють на основі клітин людського мозку і споживають лише малу частину енергії, яку використовують звичайні процесори штучного інтелекту, при цьому кожен блок споживає менше енергії, ніж портативний калькулятор.

Замість стійок серверів, що працюють на звичайних процесорах, у цих дата-центрах будуть розміщені біологічні комп'ютери, відомі як блоки CL1, що працюють на основі клітин людського мозку. У центрі обробки даних у Мельбурні розмістять 120 блоків CL1, а в Сінгапурі — до 1000 блоків.

Нейрони, використовувані Cortical Labs і вирощені зі стовбурових крові людини, розміщуються на чипі, який посилає електричні сигнали до клітин і приймає назад, а потім записує їхню реакцію. Це дає змогу програмному забезпеченню взаємодіяти з клітинами та інтерпретувати їхні відповіді як результат обчислень.

Крім потенційної можливості використовувати здатність мозку зберігати й обробляти дані, існує ще одна перевага використання біології таким чином: нейрони споживають дуже мало енергії. Штучний інтелект потребує дуже багато електроенергії. Але кожен блок CL1 споживає менше енергії, ніж портативний калькулятор. Це на порядки менше енергії, ніж потрібно сучасному графічному процесору.

Але залишається багато запитань. Найголовніше, неясно, яке практичне застосування мають ці блоки. Компанія ще не продемонструвала, що її комп'ютери можуть хоча б віддалено зрівнятися з обчислювальною потужністю нинішнього покоління топових чипів для дата-центрів.

