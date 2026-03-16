Світовий рекорд побито через 10 років: робот із блискавичною швидкістю зібрав кубик Рубіка

Два брати з Великої Британії встановили новий рекорд у робототехніці, створивши робота, здатного зібрати складний кубик Рубіка з неймовірною швидкістю. Рекордний робот був розроблений Метью Підденом і Томасом Підденом, пише Interesting Engineering.

Новий робот встановив новий світовий рекорд і це досягнення було внесено до Книги рекордів Гіннесса. Робот зміг успішно зібрати кубик Рубіка 4×4 всього за 45,3 секунди. Таким чином було побито рекорд, встановлений роботами 10 років тому.

Метью зосередився здебільшого на програмному забезпеченні та системі управління, розробивши алгоритми, які дають змогу роботу аналізувати кубик і визначати правильну послідовність рухів, необхідних для розв'язання головоломки. Томас зробив свій внесок, розробивши і виготовивши багато механічних деталей робота з використанням технології 3D-друку.

Співпраця братів дала їм змогу об'єднати досвід програмування з інженерним підходом, унаслідок чого вийшов робот, який працює точно й ефективно.

Робот побудований навколо центральної рами, яка утримує кубик Рубіка на місці. Він використовує чотири механічні маніпулятори, розташовані навколо кубика. Кожен маніпулятор може з високою точністю обертати різні частини головоломки. Після сканування кубика і визначення його структури робот обчислює найшвидше рішення, використовуючи запрограмовані алгоритми. Потім він виконує швидку серію обертань, поки кожна грань куба не буде правильно вирівняна.

Під час демонстрації робот рухався швидко і плавно, кожен маніпулятор обертав кубик у ретельно розрахованій послідовності. За кілька секунд головоломка була повністю вирішена.

Успішна спроба встановити рекорд не відбулася одразу. Брати зіткнулися з кількома невдалими спробами, перш ніж досягли остаточного результату. Після вдосконалення характеристик робота і підвищення його швидкості їм вдалося зібрати кубик Рубіка 4×4 за 45,3 секунди, офіційно встановивши новий світовий рекорд.

Досягнення цього робота не тільки демонструє зростаючі можливості робототехніки, а й показує, як подібні роботи можуть вирішувати складні завдання швидко і точно.

Як уже писав Фокус, поліцейські в Китаї вперше затримали людиноподібного робота через конфлікт із людиною на вулиці.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені створили настільки точний годинник, що він змінює розуміння секунди.