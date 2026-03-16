Мировой рекорд побит спустя 10 лет: робот с молниеносной скоростью собрал кубик Рубика

Два брата из Великобритании установили новый рекорд в робототехнике, создав робота, способного собрать сложный кубик Рубика с невероятной скоростью. Рекордный робот был разработан Мэтью Пидденом и Томасом Пидденом, пишет Interesting Engineering.

Новый робот установил новый мировой рекорд и это достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Робот смог успешно собрать кубик Рубика 4×4 всего за 45,3 секунды. Таким образом был побит рекорд, установленный роботами 10 лет назад.

Мэтью сосредоточился в основном на программном обеспечении и системе управления, разработав алгоритмы, которые позволяют роботу анализировать кубик и определять правильную последовательность движений, необходимых для решения головоломки. Томас внес свой вклад, разработав и изготовив многие механические детали робота с использованием технологии 3D-печати.

Сотрудничество братьев позволило им объединить опыт программирования с инженерным подходом, в результате чего получился робот, который работает точно и эффективно.

Робот построен вокруг центральной рамы, которая удерживает кубик Рубика на месте. Он использует четыре механических манипулятора, расположенных вокруг кубика. Каждый манипулятор может с высокой точностью вращать различные части головоломки. После сканирования кубика и определения его структуры робот вычисляет самое быстрое решение, используя запрограммированные алгоритмы. Затем он выполняет быструю серию вращений, пока каждая грань куба не будет правильно выровнена.

Во время демонстрации робот двигался быстро и плавно, каждый манипулятор вращал кубик в тщательно рассчитанной последовательности. Через несколько секунд головоломка была полностью решена.

Успешная попытка установить рекорд не произошла сразу. Братья столкнулись с несколькими неудачными попытками, прежде чем достигли окончательного результата. После усовершенствования характеристик робота и повышения его скорости им удалось собрать кубик Рубика 4×4 за 45,3 секунды, официально установив новый мировой рекорд.

Достижение этого робота не только демонстрирует растущие возможности робототехники, но и показывает, как подобные роботы могут решать сложные задачи быстро и точно.

