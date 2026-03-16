Китайские ученые создали настолько точные часы, что они меняют понимание секунды

Оптические часы измеряют время, используя свет, излучаемый электронами при переходе между энергетическими состояниями в атоме.

Ученые из Научно-технического университета Китая создали настолько точные часы, что они могут привести к переосмыслению секунды и созданию сверхточного глобального стандарта времени. Новые оптические часы настолько точные, что теряют или прибавляют менее одной секунды за примерно 30 миллиардов лет. Это означает, что если бы эти часы работали более чем в два раза дольше, чем нынешний возраст Вселенной, они бы отставали всего на одну секунду. Исследование опубликовано в журнале Metrologia, пишет Independent.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Оптические часы (тип атомных часов) могут измерять секунды с точностью до 19 знаков после запятой и являются самыми точными устройствами измерения времени в мире. Они измеряют время, используя частоту света, излучаемого при переходе электронов между энергетическими состоянии в атомах.

Такие часы обеспечивают высокоточный эталон времени для современных технологий, таких как спутниковая навигация и телекоммуникации. Оптические часы также используются для проверки фундаментальных принципов физики, а также для обнаружения гравитационных волн и темной материи.

До сих пор ученым не удавалось создать настолько точные часы, которые бы теряли или прибавляли всего около секунды за десятки миллиардов лет.

Согласно исследованию, новые часы позволят проводить наблюдения за гравитацией и высотой с точностью до миллиметра, отслеживать деформацию земной коры, изменения уровня подземных вод, а также проводить более точные измерения вулканической активности.

Благодаря более точным оптическим часам, могут появиться новые подходы к обнаружению темной материи путем захвата низкочастотных сигналов, потенциально вызванных взаимодействиями с темной материей.

Хотя изначально секунда определялась как 86 400-я доля суток, это не было достаточно точным измерением для научных применений. С 1967 года, после появления атомных часов, согласно, Международной системе единиц (СИ), секунда определяется как как 9 192 631 770 колебаний атома цезия-133.

Но как оказалось, новые оптические часы могут привести к переосмыслению критериев определения секунды и сделать ее измерение более точным.

Для переопределения секунды необходимо использовать как минимум трое таких оптических часов. По словам ученых, по мере того, как будут появляться новые сверхточные часы, критерии для переопределения секунды вскоре могут быть выполнены.

