Астронавтов на Луне никто не спасет: тревожное предупреждение для NASA

Отчет надзорного органа космического агентства США, Управления генерального инспектора NASA, показывает, что существует несколько очень серьезных проблем в лунной программе “Артемида”.

NASA собирается осуществить две посадки астронавтов на поверхность Луны в 2028 году в рамках миссий "Артемида-4" и "Артемида-5". На 1 апреля запланирован запуск миссии "Артемида-2", в рамках которой астронавты облетят Луну. В 2027 году в рамках миссии "Аретмида-3" NASA собирается провести испытание на окололунной орбите двух лунных посадочных модулей, создаваемых компаниями SpaceX и Blue Origin. Новый отчет генерального инспектора NASA, посвященный в том числе лунным посадочным модулям, показывает, что пилотируемые миссии на Луну будут подвержены рискам серьезным рискам, пишет Futurism.

Согласно отчету, хотя NASA принимает меры для предотвращения катастрофических событий, у космического агентства нет возможности спасти застрявший на Луне экипаж, если астронавты столкнутся с опасной для жизни чрезвычайной ситуацией.

В целом, несмотря на усилия NASA по смягчению и предотвращению опасностей, связанных с посадочными модулями, говорится в отчете, в методологии снижения рисков космического агентства все еще существуют пробелы.

В отчете также сказано, что остаются нерешенные вопросы относительно конструкции системы ручного управления посадочными модулями SpaceX и Blue Origin, позволяющей членам экипажа брать управление на себя в случае чрезвычайной ситуации.

В 2028 году NASA планирует использовать для посадки астронавтов на Луну один или сразу два посадочных модуля, которые создают SpaceX и Blue Origin. Все зависит от того, какой из этих модулей будет готов раньше и пройдет испытания на орбите.

Слева направо: сравнение размеров лунного модуля программы "Аполлона", Blue Moon и Starship Фото: NASA

Посадочный модуль SpaceX является вариантом космического корабля Starship, который служит второй ступенью гигантской ракеты Starship. Этот модуль имеет высоту 52 метра и перед тем, как он отправится к Луне, его нужно заправить на околоземной орбите. После заправки модуль должен полететь к Луне, где в него пересядут астронавты из космического корабля "Орион", и опустятся на поверхность Луны. Но SpaceX пока еще ни разу не удалось полностью успешно запустить Starship в космос и совершить посадку, не говоря уже о выходе на стабильную орбиту или заправке в космосе.

Компания Blue Origin создает посадочный модуль Blue Moon высотой 16 метров также нужно заправить на околоземной орбите, а затем он отправится к Луне и заберет астронавтов, чтобы доставить их на поверхность спутника Земли.

Какой из модулей будет использован в 2028 году покажут испытания на окололунной орбите в 2027 году.

Посадка астронавтов программы "Артемида" вблизи Южного полюса Луны представляет собой более серьезные проблемы, чем посадка вблизи лунного экватора в рамках программы "Аполлон", говорится в отчете. Крутые склоны до 20 градусов на Южном полюсе Луны создают проблемы для навигации и посадки. Учитывая высоту Starship существует риск того, что его инерция сохранится после посадки, что приведет к падению лунного модуля. Хотя посадочный модуль Blue Moon меньше, он также может столкнуться с рисками при посадке. Для сравнения, самый высокий лунный посадочный модуль из программы "Аполлон" имел высоту всего 7 метров.

Наконец, лунный модуль Starship потребуется оснастить лифтом для спуска экипажа на поверхность, что может создать крайне опасную ситуацию. в случае отказа лифта, сказано в отчете.

