Астронавтів на Місяці ніхто не врятує: тривожне попередження для NASA

Звіт наглядового органу космічного агентства США, Управління генерального інспектора NASA, показує, що існує кілька дуже серйозних проблем у місячній програмі "Артеміда".

NASA має намір здійснити дві посадки астронавтів на поверхню Місяця у 2028 році в рамках місій "Артеміда-4" і "Артеміда-5". На 1 квітня заплановано запуск місії "Артеміда-2", у рамках якої астронавти облетять Місяць. У 2027 році в межах місії "Аретміда-3" NASA має намір провести випробування на навколомісячній орбіті двох місячних посадкових модулів, які створюють компанії SpaceX і Blue Origin. Новий звіт генерального інспектора NASA, присвячений, зокрема, місячним посадковим модулям, показує, що пілотовані місії на Місяць піддаватимуться серйозним ризикам, пише Futurism.

Згідно зі звітом, хоча NASA вживає заходів для запобігання катастрофічним подіям, у космічного агентства немає можливості врятувати застряглий на Місяці екіпаж, якщо астронавти зіткнуться з небезпечною для життя надзвичайною ситуацією.

Загалом, незважаючи на зусилля NASA щодо пом'якшення і запобігання небезпекам, пов'язаним із посадковими модулями, ідеться у звіті, у методології зниження ризиків космічного агентства все ще існують прогалини.

У звіті також ідеться, що залишаються невирішені питання щодо конструкції системи ручного управління посадковими модулями SpaceX і Blue Origin, яка дає змогу членам екіпажу брати керування на себе в разі надзвичайної ситуації.

У 2028 році NASA планує використовувати для посадки астронавтів на Місяць один або одразу два посадкових модулі, які створюють SpaceX і Blue Origin. Усе залежить від того, який із цих модулів буде готовий раніше і пройде випробування на орбіті.

Зліва направо: порівняння розмірів місячного модуля програми "Аполлона", Blue Moon і Starship Фото: solar-system

Посадковий модуль SpaceX є варіантом космічного корабля Starship, який служить другою сходинкою гігантської ракети Starship. Цей модуль має висоту 52 метри і перед тим, як він вирушить до Місяця, його потрібно заправити на навколоземній орбіті. Після заправки модуль має полетіти до Місяця, де в нього пересядуть астронавти з космічного корабля "Оріон", і опустяться на поверхню Місяця. Але SpaceX поки ще жодного разу не вдалося повністю успішно запустити Starship у космос і здійснити посадку, не кажучи вже про вихід на стабільну орбіту або заправку в космосі.

Компанія Blue Origin створює посадковий модуль Blue Moon заввишки 16 метрів, який також потрібно заправити на навколоземній орбіті, а потім він вирушить до Місяця і забере астронавтів, щоб доставити їх на поверхню супутника Землі.

Який із модулів буде використаний у 2028 році покажуть випробування на навколомісячній орбіті 2027 року.

Посадка астронавтів програми "Артеміда" поблизу Південного полюса Місяця являє собою більш серйозні проблеми, ніж посадка поблизу місячного екватора в рамках програми "Аполлон", йдеться у звіті. Круті схили до 20 градусів на Південному полюсі Місяця створюють проблеми для навігації та посадки. З огляду на висоту Starship існує ризик того, що його інерція збережеться після посадки, що призведе до падіння місячного модуля. Хоча посадковий модуль Blue Moon менший, він також може зіткнутися з ризиками під час посадки. Для порівняння, найвищий місячний посадковий модуль із програми "Аполлон" мав висоту всього 7 метрів.

Нарешті, місячний модуль Starship потрібно буде оснастити ліфтом для спуску екіпажу на поверхню, що може створити вкрай небезпечну ситуацію, якщо ліфт відмовить, ідеться у звіті.

