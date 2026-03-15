Дні на Землі стають довшими, такого не було останні 3 мільйони років: що відбувається

Людство сприяло глобальному потеплінню на нашій планеті і це призвело до того, що Земля уповільнює своє обертання.

Обертання Землі навколо своєї осі сповільнюється, і дні стають трохи довшими. Хоча обертання нашої планети часто прискорюється і сповільнюється з плином часу, вчені з'ясували, що нинішнє збільшення тривалості дня є безпрецедентним за останні 3,6 мільйона років історії Землі. Дослідження опубліковано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пише IFLScience.

Теоретично, наша планета робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години. Але насправді доба на нашій планеті може бути довшою або коротшою під впливом гравітації Місяця та кількох фізичних процесів, що відбуваються в надрах Землі, на її поверхні та високо в атмосфері. Але також існує людський фактор.

Через зміну клімату, спричинену діяльністю людей, на Землі спостерігається глобальне потепління. Підвищення середньої температури призводить до танення крижаних щитів, і це призводить до виходу замороженої води в рідкому вигляді. Вона поширюється по планеті, наповнює моря й океани та призводить до перерозподілу маси Землі. При цьому планета уповільнює обертання навколо своєї осі, що призводить до збільшення тривалості доби на мілісекунди.

Це схоже на те, як фігурист обертається повільніше, коли витягує руки в сторони. Коли лід лежить у полярних регіонах, він концентрується поблизу осі обертання Землі. У міру того, як лід тане, величезна маса води поширюється до екватора, і віддаляється від осі обертання Землі.

Науковці вирішили визначити, наскільки незвичним є сучасне уповільнення обертання Землі та вивчили мільйони років історії планети. За словами вчених, прискорене танення полярних крижаних щитів і гірських льодовиків у XXI столітті призводить до підвищення рівня моря, що сповільнює обертання Землі, і призводить до збільшення тривалості доби.

Дослідження показало, що нині доба на Землі збільшує свою тривалість приблизно на 1,33 мілісекунди за 100 років. При цьому вчені з'ясували, що це відбувається з безпрецедентною швидкістю порівняно з будь-яким іншим періодом за останні 3,6 мільйона років історії планети.

Вчені вважають, що подальше танення крижаних щитів буде більше сповільнювати обертання Землі, а отже, дні ставатимуть дедалі довшими і довшими. При цьому нинішнє зростання тривалості доби вчені пов'язують безпосередньо з діяльністю людини, що викликала глобальне потепління.

За словами вчених, до кінця XXI століття очікується, що зміна клімату матиме сильніший вплив на тривалість доби, ніж гравітація Місяця.

Навіть невеликі зміни в тривалості дня вже зараз можуть спричинити деякі збої в роботі технологій, що залежать від точного вимірювання часу, таких як GPS.

Як уже писав Фокус, перше велике вимирання на Землі було гіршим, ніж думали вчені.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили римський форт на північ від валу Адріана у Великій Британії.