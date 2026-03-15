Археологи виявили римський форт на північ від валу Адріана у Великій Британії (фото)

Виявлений форт слугував гарним спостережним пунктом для римських солдатів, які були розміщені вздовж валу Антоніна в сучасній Шотландії.

Британські археологи виявили залишки римського форту, який був побудований поруч із масивною стіною, що перетинає всю Шотландію. Дослідження опубліковано в журналі Archaeology Reports Online, пише Live Science.

На території Великої Британії римляни побудували дві масивні стіни для захисту завойованої південної частини острова від набігів кельтських племен, що жили на півночі, на території сучасної Шотландії.

Перша стіна називається вал Адріана. Це оборонне укріплення із землі та каменю було збудовано для захисту римської провінції Британія у 122 — 128 роках за імператора Адріана. Довжина валу Адріана — 117 кілометрів, ширина — 3 метри, а висота — від 4 до 6 метрів. Вал Андріана знаходився на кордоні сучасної Англії та Шотландії.

Залишки валу Адріана Фото: Wikipedia

Другий мур, під назвою вал Антоніна, був збудований у 142-154 роках за римського імператора Антоніна Пія впоперек сучасної Шотландії та був приблизно за 160 кілометрів від валу Адріана. Його довжина — 62 кілометри, а ширина і висота були майже такими ж, як у більш південної римської оборонної споруди. У 160 році римляни залишили вал Антоніна і відступили із зайнятої території, але потім у 208 році повернулися назад і ще кілька десятиліть стримували набіги кельтських племен з півночі, але потім вал Антоніна був назавжди занедбаний.

Вал Антоніна і вал Адріана Фото: Wikipedia

Вал Антоніна містив низку фортів, військових таборів і дорогу, яка давала змогу швидко перекидати римські війська та їхні припаси. Після того як римляни покинули цю оборонну лінію, вони закріпилися на валу Андріана.

Саме біля валу Антоніна британські археологи виявили залишки римського невеликого форту. Радіовуглецевий аналіз показав, що він був побудований у середині II століття — на початку III століття нашої ери. За словами вчених, римляни побудували форт на південній стороні валу Антоніна приблизно за 8 кілометрів від сучасного міста Глазго в Шотландії. Форт розташовувався на височині, що давало змогу проводити спостереження за навколишньою територією. Зокрема, з форту відкривався чудовий краєвид на північ, на територію, яка була не підконтрольною Римській імперії.

Кам'яний фундамент стіни невеликого римського форту біля валу Антоніна Фото: Live Science

За словами археологів, з цього форту також відкривався гарний вид на розташований неподалік більший римський форт, і солдати з нього потенційно могли передати сигнали гарнізону, якщо помічали переміщення кельтських племен. У таких невеликих фортах одночасно могли перебувати від 20 до 50 римських солдатів.

Учені створили цифрову реконструкцію невеликого форту Фото: Live Science

Згідно з дослідженням, римський форт був побудований на кам'яному фундаменті, а поруч із ним знаходився рів, який допомагав захищати римський форт.

Науковці створили цифрову реконструкцію невеликого форту, на якій зображено дві будівлі, що могли вмістити невеликий гарнізон римських військ, а також дві сторожові вежі та низку ровів і стін для їхнього захисту.

Як уже писав Фокус, археологи знайшли загублений світ під Північним морем.

Також Фокус писав про те, що археологи знайшли гробницю організатора гладіаторських боїв в Італії.