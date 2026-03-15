Археологи обнаружили римский форт к северу от вала Адриана в Великобритании (фото)

Обнаруженный форт служил хорошим наблюдательным пунктом для римских солдат, которые были размещены вдоль вала Антонина в современной Шотландии.

Британские археологи обнаружили остатки римского форта, который был построен рядом с массивной стеной, пересекающей всю Шотландию. Исследование опубликовано в журнале Archaeology Reports Online, пишет Live Science.

На территории Великобритании римляне построили две массивные стены для защиты завоеванной южной части острова от набегов кельтских племен, живших на севере, на территории современной Шотландии.

Первая стена называется вал Адриана. Это оборонительное укрепление из земли и камня было построена для защиты римской провинции Британия в 122 – 128 годах при императоре Адриане. Длина вала Адриана – 117 километров, ширина- 3 метра, а высота — от 4 до 6 метров. Вал Андриана находился на границе современной Англии и Шотландии.

Остатки вала Адриана Фото: Wikipedia

Вторая стена, под названием вал Антонина, была построена в 142 -154 годах при римском императоре Антонине Пие поперек современной Шотландии и находился примерно в 160 километрах от вала Адриана. Его длина – 62 километра, а ширина и высота были почти такими же как у более южного римского оборонительного сооружения. В 160 году римляне оставили вал Антонина и отступили с занятой территории, но затем в 208 году вернулись обратно и еще несколько десятилетий сдерживали набеги кельтских племен с севера, но потом вал Антонина был навсегда заброшен.

Вал Антонина и вал Адриана Фото: Wikipedia

Вал Антонина включал в себя ряд фортов, военных лагерей и дорогу, которая позволяла быстро перебрасывать римские войска и их припасы. После того как римляне покинули эту оборонительную линию, они закрепились на валу Андриана.

Именно возле вала Антонина британские археологи обнаружили остатки римского небольшого форта. Радиоуглеродный анализ показал, что он был построен в середине II века – в начале III века нашей эры. По словам ученых, римляне построили форт на южной стороне вала Антонина примерно в 8 километрах от современного города Глазго в Шотландии. Форт находился на возвышенности, что позволяло проводить наблюдения за окружающей территорией. В частности, из форта открывался отличный вид на север, на территорию, которая была не подконтрольной Римской империи.

Каменный фундамент стены небольшого римского форта возле вала Антонина Фото: Live Science

По словам археологов, из этого форта также открывался хороший вид на расположенный неподалеку более крупный римский форт, и солдаты из него потенциально могли передать сигналы гарнизону, если замечали перемещение кельтских племен. В таких небольших фортах одновременно могли находиться от 20 до 50 римских солдат.

Ученые создали цифровую реконструкцию небольшого форта Фото: Live Science

Согласно исследованию, римский форт был построен на каменном фундаменте, а рядом с ним находился ров, который помогал защищать римский форт.

Ученые создали цифровую реконструкцию небольшого форта, на которой изображены два здания, которые могли вместить небольшой гарнизон римских войск, а также две сторожевые башни и ряд рвов и стен для их защиты.

