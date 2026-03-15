Дни на Земле становятся длиннее, такого не было последние 3 миллиона лет: что происходит

Человечество способствовало глобальному потеплению на нашей планете и это привело к тому, что Земля замедляет свое вращение.

Вращение Земли вокруг своей оси замедляется, и дни становится немного длиннее. Хотя вращение нашей планеты часто ускоряется и замедляется с течением времени, ученые выяснили, что нынешнее увеличение продолжительности дня является беспрецедентным за последние 3,6 миллиона лет истории Земли. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теоретически, наша планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. Но самом деле сутки на нашей планете могут быть длиннее или короче под влиянием гравитации Луны и нескольких физических процессов, которое происходят в недрах Земли, на ее поверхности и высоко в атмосфере. Но также существует человеческий фактор.

Из-за изменения климата, вызванного деятельностью людей, на Земле наблюдается глобальное потепление. Повышение средней температуры приводит к таянию ледяных щитов, и это приводит к выходу замороженной воды в жидком виде. Она распространяется по планете, наполняет моря и океаны и приводит к перераспределению массы Земли. При этом планета замедляет вращение вокруг своей оси, что приводит к увеличению продолжительности суток на миллисекунды.

Это похоже на то, как фигурист вращается медленнее, когда вытягивает руки в стороны. Когда лед лежит в полярных регионах, он концентрируется вблизи оси вращения Земли. По мере того, как лед тает, огромная масса воды распространяется к экватору, и удаляется от оси вращения Земли.

Ученые решили определить, насколько необычным является современное замедление вращения Земли и изучили миллионы лет истории планеты. По словам ученых, ускоренное таяние полярных ледяных щитов и горных ледников в XXI веке приводит к повышению уровня моря, что замедляет вращение Земли, и приводит к увеличению продолжительности суток.

Исследование показало, что в настоящее время сутки на Земле увеличивают свою продолжительность примерно на 1,33 миллисекунды за 100 лет. При этом ученые выяснили, что это происходит с беспрецедентной скоростью по сравнению с любым другим периодом за последние 3,6 миллиона лет истории планеты.

Ученые считают, что дальнейшее таяние ледяных щитов будет больше замедлять вращение Земли и значит дни будут становиться все длиннее и длиннее. При этом нынешний рост продолжительности суток ученые связывают напрямую с деятельностью человека, вызвавшую глобальное потепление.

По словам ученых, к концу XXI века ожидается, что изменение климата будет оказывать более сильное воздействие на продолжительность суток, чем гравитация Луны.

Даже небольшие изменения в длительности дня уже сейчас могут вызвать некоторые сбои в работе технологий, зависящих от точного измерения времени, таких как GPS.

