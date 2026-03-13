Зонды "Вояджер" покинули Солнечную систему, но сейчас приближаются к Земле: что происходит

Хотя зонды NASA “Вояджер-1” и “Вояджер-2” в прошлом десятилетии оказались в межзвездном пространстве, сейчас они приближаются к нашей планете. И в этом нет ничего удивительного.

Космические аппараты "Вояджер" находятся в бесконечном путешествии в межзвездном пространстве и постоянно удаляются от Земли. Но в течение нескольких месяцев каждый год расстояние от обоих аппаратов NASA до нашей планеты уменьшается. Как это возможно? Об этом пишет EarthSky.

Аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были запущены в космос в 1977 году для исследования Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, то есть внешних планет Солнечной системы. Зонды NASA изучали эти планеты до конца 1980-х годов. Затем они начали движение за пределы Солнечной системы. В межзвездном пространстве "Вояджер-1" оказался в 2012 году, а "Вояджер-2" – в 2018 году. Сейчас оба зонда NASA постоянно удаляются от Земли и никогда не вернутся обратно. Но каким образом сейчас они приближаются к нашей планете?

Дело том, что в течение нескольких месяцев каждый год расстояние между космическими аппаратами "Вояджер-1" и "Вояджер-2" и Землей фактически уменьшается. Земля на своей орбите вокруг Солнца движется к космическим аппаратам быстрее, чем они от удаляются от нашей планеты.

Земля движется вокруг Солнца со скоростью чуть более 107 000 км/ч, а это быстрее, чем скорость движения "Вояджер-1" (61 000 км/ч) и "Вояджер-2" (56 000 км/ч). Таким образом, в течение части года Земля движется таким образом вокруг Солнца, что она приближается к космическим аппаратам быстрее, чем они улетают прочь от планеты. Следовательно, расстояние от зондов NASA до Земли сокращается, пусть и временно. То есть зонды "Вояджер" не меняют своего движения от нашей планеты, меняется движение Земли.

На видео выше вы можете увидеть траекторию движения "Вояджер": как они покидают Землю, встречаются с другими планетами, меняют траекторию полета, а затем улетают за пределы Солнечной системы.

В качестве примера можно рассмотреть движение зонда "Вояджер-2". Каждый год с конца февраля до начала июня он фактически приближается к Земле. Астрономы измеряют расстояние в космосе с помощью астрономических единиц. Одна астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца или примерно 150 миллионов километров.

В начале февраля 2026 года зонд "Вояджер-2" находился на расстоянии 143,9 астрономических единиц от Земли. Затем орбитальное движение Земли вокруг Солнца снова начало приближать планету зонду NASA. Расстояние между Землей и "Вояджер-2" сейчас продолжает сокращаться и это будет происходить до начала июня, когда оно составит 143,4 астрономических единицы.

