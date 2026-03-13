Зонди "Вояджер" покинули Сонячну систему, але зараз наближаються до Землі: що відбувається

Хоча зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" минулого десятиліття опинилися в міжзоряному просторі, зараз вони наближаються до нашої планети. І в цьому немає нічого дивного.

Космічні апарати "Вояджер" перебувають у нескінченній подорожі в міжзоряному просторі та постійно віддаляються від Землі. Але протягом кількох місяців щороку відстань від обох апаратів NASA до нашої планети зменшується. Як це можливо? Про це пише EarthSky.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" були запущені в космос 1977 року для дослідження Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна, тобто зовнішніх планет Сонячної системи. Зонди NASA вивчали ці планети до кінця 1980-х років. Потім вони почали рух за межі Сонячної системи. У міжзоряному просторі "Вояджер-1" опинився 2012 року, а "Вояджер-2" — 2018 року. Наразі обидва зонди NASA постійно віддаляються від Землі і ніколи не повернуться назад. Але яким чином зараз вони наближаються до нашої планети?

Річ у тім, що впродовж кількох місяців щороку відстань між космічними апаратами "Вояджер-1" і "Вояджер-2" та Землею фактично зменшується. Земля на своїй орбіті навколо Сонця рухається до космічних апаратів швидше, ніж вони віддаляються від нашої планети.

Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю трохи більше ніж 107 000 км/год, а це швидше, ніж швидкість руху "Вояджер-1" (61 000 км/год) і "Вояджер-2" (56 000 км/год). Таким чином, протягом частини року Земля рухається таким чином навколо Сонця, що вона наближається до космічних апаратів швидше, ніж вони відлітають геть від планети. Отже, відстань від зондів NASA до Землі скорочується, нехай і тимчасово. Тобто зонди "Вояджер" не змінюють свого руху від нашої планети, змінюється рух Землі.

На відео вище ви можете побачити траєкторію руху "Вояджера": як вони залишають Землю, зустрічаються з іншими планетами, змінюють траєкторію польоту, а потім відлітають за межі Сонячної системи.

Як приклад можна розглянути рух зонда "Вояджер-2". Щороку з кінця лютого до початку червня він фактично наближається до Землі. Астрономи вимірюють відстань у космосі за допомогою астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця або приблизно 150 мільйонів кілометрів.

На початку лютого 2026 року зонд "Вояджер-2" перебував на відстані 143,9 астрономічних одиниць від Землі. Потім орбітальний рух Землі навколо Сонця знову почав наближати планету до зонда NASA. Відстань між Землею і "Вояджером-2" зараз продовжує скорочуватися і це відбуватиметься до початку червня, коли вона становитиме 143,4 астрономічних одиниці.

Як уже писав Фокус, астрономи дивом отримали сигнал від зонда "Вояджер-1".

Також Фокус писав про те, що NASA відправить людей в історичний політ до Місяця в День дурня. NASA назвало дату запуску історичної пілотованої місії "Артеміда-2" до Місяця і назад, яка неодноразово переносилася через проблеми з ракетою Space Launch System.