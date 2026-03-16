Поруч із Землею виявлено світ, що пахне тухлими яйцями: це новий тип планет

Астрономи виявили планету, аналогів якої немає в Сонячній системі. Таких світів учені ще не бачили в нашій галактиці.

Астрономи виявили дивний новий світ, розташований усього за 35 світлових років від нас. За розмірами ця планета трохи більша за Землю і вкрита величезним океаном із розплавленої гірської породи. Планета, що отримала назву L 98-59 d, суперечить існуючим моделям формування планет і, як вважають вчені, є представником абсолютно нового типу планет. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Science Focus.

Астрономи виявили нову дивну планету за допомогою космічного телескопа Вебб і наземних обсерваторій. L 98-59 d розташована на відстані 35 світлових років від Землі, що вважається близькою відстанню за космічними мірками, і обертається навколо невеликої зірки класу червоний карлик. Спостереження за планетою дозволили астрономам виявити щось дивне.

Планета L 98-59 d, яка приблизно в 1,6 раза більша за Землю, незважаючи на такий розмір, має напрочуд низьку густину і містить велику кількість сірководню у своїй атмосфері. Нагадуємо, що сірководень відповідає за огидний запах тухлих яєць.

Наявність незвичайних характеристик не дозволяє віднести планету L 98-59 d до відомих типів подібних світів такого розміру. Як правило, такі планети належать до двох категорій: кам'янисті "газові карлики" з водневою атмосферою або "водні світи", що складаються з глибоких океанів і льоду. Для астрономів стало зрозуміло, що L 98-59 d не належить до жодної з цих категорій. Схоже, це представник досконалого нового класу планет.

Щоб з'ясувати, чим насправді є новий світ, вчені використовували комп'ютерне моделювання для реконструкції історії планети, починаючи від її появи 5 мільярдів років тому. Після цього вчені зіставили дані спостережень з результатами моделювання.

Згідно з дослідженням, планета L 98-59 d, ймовірно, має мантію з розплавленої силікатної породи (схожої на лаву на Землі) з глобальним магматичним океаном, що простягається на тисячі кілометрів углиб надр дивного світу. Цей величезний розплавлений резервуар дозволяє планеті зберігати величезну кількість сірки, що пояснює незвичайний хімічний склад її атмосфери.

Ілюстрація Фото: ESA

"Це відкриття припускає, що категорії, які астрономи використовують для опису малих планет, можуть бути занадто простими. Хоча ця розплавлена планета навряд чи здатна підтримувати життя, вона відображає широке розмаїття світів, що існують за межами Сонячної системи", — кажуть учені.

Цей світ цікавий також тим, що таких планет немає в Сонячній системі і його вивчення буде корисним для розуміння різноманітності планет у нашій галактиці.

Важливо зазначити, що магматичні океани являють собою універсальні початкові стани всіх кам'янистих планет, включно із Землею і Марсом, тому нові дані можуть допомогти краще зрозуміти початкову історію Землі і походження життя на ній.

За словами астрономів, усі кам'янисті планети спочатку перебувають у розплавленому стані через особливості свого формування. Деякі остигають, як Земля, а деякі залишаються в розплавленому стані, як L 98-59 d.

Вчені вважають, що L 98-59 d може бути першим представником ширшої популяції світів з магматичними океанами, які тільки чекають на своє відкриття. Може виявитися, що такі планети не є космічною аномалією і світи з доволі неприємним запахом, можливо, зустрічаються напрочуд часто в Чумацькому Шляху.

