Загадочный цилиндрический объект обнаружен на Марсе: NASA не комментирует находку (фото)

Астроном из Гарварда требует от NASA выяснить, что на самом деле обнаружил на Красной планете марсоход Curiosity.

Загадочный цилиндрический объект длиной примерно 20 сантиметров с плоским основанием был впервые сфотографирован в марсоходом Curiosity в 2022 году во время исследования кратера Гейл на Марсе. Теперь он снова вызвал дебаты среди ученых. Одни считают, что это может быть часть оборудования марсохода NASA, другие же предполагают, что этот искусственный объект может иметь иное происхождение. Так, например, считает астроном из Гарварда Ави Леб, известный приверженец идеи существовании развитых внеземных цивилизаций, пишет NDTV.

Впервые изображения странного цилиндрического объекта были обнаружены среди необработанных изображений марсохода Curiosity, когда он исследовал подножия горы Эолида, центрального пика в кратере Гейл на Марсе. Блестящий объект имеет идеально круглую цилиндрическую форму и длину около 20 сантиметров. Многие ученые считают, что это созданный человеком объект, возможно, часть оборудования либо самого марсохода, либо же это обломок посадочного модуля, на котором тот прибыл на Марс в 2012 году.

Curiosity уже ранее терял мелкие детали во время своего путешествия по Марсу. Напоминаем, что его длина составляет около 3 метров, ширина — 2,8 метра, а высота — 2,2 метра. Он весит почти 899 килограммов и оснащен роботизированной рукой длиной 2,1 метра и колесами диаметром 50,8 сантиметра.

Блестящий объект имеет идеально круглую цилиндрическую форму и длину около 20 сантиметров Фото: NASA

Ави Леб обратился к NASA с требованием объяснить происхождение объекта или же направить марсоход Curiosity к нему, чтобы выяснить, что он из себя представляет на самом деле. Пока что NASA не отреагировало на просьбу и не предоставило официального объяснения.

Ученый из Гарварда считает, что этот загадочный цилиндр, конечно, может быть созданным человеком объектом, но также, возможно, что они имеет иное происхождение. Ави Леб не объяснил, что именно он имеет ввиду под словом "иное": обычный камень, который принял форму цилиндра или же это искусственный объект, созданный не человеком?

По мнению ученого, исследование таинственного объекта может дать ценную информацию о его происхождении и это должно быть одной из главных задач для Curiosity.

В настоящее время марсоход Curiosity исследует нижние склоны горы Эолида, примерно в 8 километрах от места обнаружения цилиндра.

"Чтобы прояснить загадку, было бы логично вернуться к месту нахождения цилиндра и изучить его вблизи. При максимальной скорости Curiosity в 0,16 километра в час марсоход мог бы вернуться в течение нескольких дней", — говорит Леб.

