Даже в McDonald's роботы начали заменять людей: опасная тенденция (видео)

В китайском городе Шанхай в одном из ресторанов сети McDonald’s начали использовать человекоподобных роботов, которые выполняющие функции, обычно выполняемые людьми. В ресторане также используются другие типы роботов, пишет Фокус.

Человекоподобные роботы, созданные китайской компанией Keenon Robotics, в ресторане быстрого питания предоставляют информацию, приветствуют гостей и помогают создать приятную атмосферу. В то же время другие роботы доставляют еду клиентам и собирают использованные подносы.

Этот эксперимент в китайском ресторане указывает на то, что в будущем человекоподобные роботы и другие машины будут выполнять рутинные задачи: от приветствия клиентов и приема заказов до доставки еды, и уборки.

Для работы одного такого ресторана быстрого питания в будущем может потребоваться очень мало сотрудников-людей, ведь даже приготовление пищи могут взять на себя роботы. В итоге может оказаться, что в подобных заведениях вообще не нужны люди для обслуживания клиентов.

Эксперимент в ресторане сети McDonald’s в Китае с использованием роботов проходит на фоне того, что местные предприятия в некоторых секторах экономики испытывают трудности с наймом персонала, в то время как миллионы молодых людей сталкиваются с трудностями в поиске работы.

Именно это противоречие выделяет эксперимент McDonald’s, поскольку владельцы ресторанов заинтересованы в потенциально недорогой, но надежной рабочей силе. И это вызывает опасения, ведь люди со временем могут быть вытеснены из сферы услуг и заменены роботами.

Стоит отметить, что в Китае рабочая сила сокращается по мере старения населения, а в то же время многие молодые люди не хотят идти на низкооплачиваемую работу. Поэтому для решения этой проблемы могут быть использованы роботы.

Хотя до того, как McDonald’s начнет более активно использовать человекоподобных роботов, может пройти некоторое время, подобные эксперименты в других ресторанах могут привлечь посетителей, особенно семьи с детьми.

Даже если американская компания в конечном итоге захочет, чтобы ее рестораны управлялись роботами, такой сценарий, скорее всего, реализуется еще не скоро, просто потому что технологии еще недостаточно развиты для этого.

Более вероятным, по крайней мере в краткосрочной перспективе, представляется гибридный сценарий, при которой люди выполняют большую часть работы, а роботы берут на себя более простые функции, связанные с обслуживанием клиентов.

Как уже писал Фокус, ученые создали то, что они называют "нейроботами". Это биологические роботы из живых клеток, которые получили нервную систему.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA впервые обнаружил драгоценные камни на Марсе.

При написании материала использованы источники: Digitaltrends, социальная сеть Х