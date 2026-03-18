Терминатор, начало: человекоподобный робот в ресторане сошел с ума и начал бить посуду (видео)

В одном из ресторанов сети Haidilao в США человекоподобный робот начал неконтролируемо танцевать и разбил посуду, что вынудило персонал вмешаться.

Человекоподобные роботы набирают популярность и их активно используют в разных сферах, в том числе и в ресторанном бизнесе. Но робот в одном из ресторанов сети Haidilao в Сан-Хосе, Калифорния, США, похоже, увлекся, исполняя танцевальный номер. Он вышел из строя, разбил посуду и его пришлось срочно успокаивать персоналу. Видео с инцидентом стало вирусным в социальных сетях, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На видео видно, как робот начал неконтролируемо танцевать из-за технической неисправности. Согласно сообщениям пользователей социальных сетей, инцидент произошел в одном из ресторанов популярной китайской сети ресторанов Haidilao, известной использованием роботов в качестве официантов и для развлечения посетителей.

Відео дня

Робот в ресторане города Сан-Хосе, Калифорния, предназначенный для помощи персоналу и развлечения клиентов, внезапно начал танцевать и не смог остановиться. Робот игнорировал команды и продолжал двигаться бесконтрольно. Некоторых посетителей это шокировало, а у других это вызвало большой интерес, и они начали активно снимать все происходящее с помощью смартфонов.

На видео видно, что как танцующий робот опрокидывает посуду и разбивает тарелки. При этом на его оранжевом фартуке написано "У меня все хорошо". Видимо, действительно в тот момент у этого робота все было хорошо, но персонал ресторана решил, что это не так.

Сотрудникам ресторана пришлось вмешаться и на видео видно, как одна из сотрудниц пытается удержать робота и при этом, вероятно, ищет в смартфоне в приложении как отключить робота. В итоге, чтобы удержать робота, потребовалось три сотрудника ресторана.

Хотя о пострадавших не сообщается, инцидент поднял вопросы о надежности работы таких человекоподобных роботов в общественных местах, где собирается много людей. Данная ситуация показывает, что роботы могут выйти из строя неожиданным образом.

В то же время пользователи социальных сетей с одной стороны указали на то, что это очень смешной случай, но многие пользователи отметили отсутствие кнопки аварийного выключения у робота. Также некоторые пользователи отметили, что это вообще не смешная ситуация и она является очень опасной.

Например, один из пользователей социальной сети Х написал, что "вот так на самом деле начинается хронология "Терминатора", делая отсылку на серию знаменитых фильмов с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. По фильмам, после начала восстания машин, на планете началась глобальная война, которая привела почти к полному уничтожению человечества.

При написании материала использованы источники: Futurism, NDTV.