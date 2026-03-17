Китайцы научили роботов играть в теннис: первая ракетка мира останется безработной (видео)

Ученые из китайской компании Galbot создали программное обеспечение, которое обучает человекоподобного робота играть в большой теннис и достойно противостоять человеку.

Последние достижения в области робототехники впечатляют. Человекоподобные роботы уже используются при сборке автомобилей и в других отраслях промышленности. В то же время иногда такие роботы попадают в неприятные ситуации, пугая пожилых женщин на улице. Теперь же китайская компания Galbot научила человекоподобного робота играть в большой теннис.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из китайской компании Galbot, которая занимается разработкой робототехники с искусственным интеллектом, создала программное обеспечение, которое обучает человекоподобного робота Unitree G1 игре в большой теннис. Это программное обеспечение позволяет роботу достойно противостоять инженеру-человеку.

Видео, опубликованное компанией, показывает человекоподобного робота, который не просто держит теннисную ракетку, а эффективно ее использует для отбивания мяча. При этом робот передвигается по корту, реагируя на движения человека во время игры.

Это еще одна впечатляющая демонстрация того, насколько далеко продвинулись технологии. Но смогут ли подобные роботы играть в теннис также как известные спортсмены, покажет время.

По словам ученых, благодаря новому программному обеспечению, впервые человекоподобный робот способен поддерживать динамичную и продолжительную игру в теннис. При этом у него почти мгновенная реакция, он наносит точные удары по мячу и имеет естественные движения всего тела. Это не просто механическая имитация движений человека, робот принимает решения на основе происходящего на корте и действий игрока-человека.

Чтобы научить робота играть в теннис, инженеры создали систему, которая полагается на данные о движениях человека, состоящие только из фрагментов движений, которые отражают примитивные навыки, используемые при игре в теннис. То есть при обучении робота не использовались точные и последовательные движения человека в реальных теннисных матчах.

Несмотря на это робот демонстрирует эффективную игру в теннис. Ученые считают, что данное программное обеспечение для роботов можно использовать не только для обучения игры в большой теннис. Система может быть использована для выполнения более широкого спектра задач.

При написании материала использованы источники: сервер препринтов arXiv, Futurism.

