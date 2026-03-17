Китайці навчили роботів грати в теніс: перша ракетка світу залишиться безробітною (відео)

Учені з китайської компанії Galbot створили програмне забезпечення, яке навчає людиноподібного робота грати у великий теніс і гідно протистояти людині.

Останні досягнення в галузі робототехніки вражають. Людиноподібні роботи вже використовуються при складанні автомобілів і в інших галузях промисловості. Водночас іноді такі роботи потрапляють у неприємні ситуації, лякаючи літніх жінок на вулиці. Тепер же китайська компанія Galbot навчила людиноподібного робота грати у великий теніс.

Вчені з китайської компанії Galbot, яка займається розробкою робототехніки зі штучним інтелектом, створила програмне забезпечення, яке навчає людиноподібного робота Unitree G1 гри у великий теніс. Це програмне забезпечення дає змогу роботу гідно протистояти інженеру-людині.

Відео, опубліковане компанією, показує людиноподібного робота, який не просто тримає тенісну ракетку, а ефективно її використовує для відбивання м'яча. При цьому робот пересувається кортом, реагуючи на рухи людини під час гри.

Це ще одна вражаюча демонстрація того, наскільки далеко просунулися технології. Але чи зможуть подібні роботи грати в теніс так само як відомі спортсмени, покаже час.

За словами вчених, завдяки новому програмному забезпеченню, уперше людиноподібний робот здатен підтримувати динамічну та тривалу гру в теніс. При цьому він має майже миттєву реакцію, завдає точні удари по м'ячу та має природні рухи всього тіла. Це не просто механічна імітація рухів людини, робот ухвалює рішення на основі того, що відбувається на корті та дій гравця-людини.

Щоб навчити робота грати в теніс, інженери створили систему, яка покладається на дані про рухи людини, що складаються тільки з фрагментів рухів, які відображають примітивні навички, які використовуються під час гри в теніс. Тобто під час навчання робота не використовували точні та послідовні рухи людини в реальних тенісних матчах.

Незважаючи на це робот демонструє ефективну гру в теніс. Вчені вважають, що дане програмне забезпечення для роботів можна використовувати не тільки для навчання гри у великий теніс. Система може бути використана для виконання більш широкого спектра завдань.

Під час написання матеріалу використано джерела: сервер препринтів arXiv, Futurism.

