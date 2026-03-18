Термінатор, початок: людиноподібний робот у ресторані збожеволів і почав бити посуд (відео)

В одному з ресторанів мережі Haidilao у США людиноподібний робот почав неконтрольовано танцювати і розбив посуд, що змусило персонал втрутитися.

Людиноподібні роботи набирають популярність і їх активно використовують у різних сферах, зокрема і в ресторанному бізнесі. Але робот в одному з ресторанів мережі Haidilao в Сан-Хосе, Каліфорнія, США, схоже, захопився, виконуючи танцювальний номер. Він вийшов з ладу, розбив посуд і його довелося терміново заспокоювати персоналу. Відео з інцидентом стало вірусним у соціальних мережах, пише Фокус.

На відео видно, як робот почав неконтрольовано танцювати через технічну несправність. Згідно з повідомленнями користувачів соціальних мереж, інцидент стався в одному з ресторанів популярної китайської мережі ресторанів Haidilao, відомої використанням роботів як офіціантів і для розваги відвідувачів.

Робот у ресторані міста Сан-Хосе, Каліфорнія, призначений для допомоги персоналу і розваги клієнтів, раптово почав танцювати і не зміг зупинитися. Робот ігнорував команди і продовжував рухатися безконтрольно. Деяких відвідувачів це шокувало, а в інших це викликало неабияку зацікавленість, і вони почали активно знімати все, що відбувається, за допомогою смартфонів.

На відео видно, що робот, який танцює, перекидає посуд і розбиває тарілки. При цьому на його помаранчевому фартусі написано "У мене все добре". Мабуть, дійсно в той момент у цього робота все було добре, але персонал ресторану вирішив, що це не так.

Співробітникам ресторану довелося втрутитися, і на відео видно, як одна зі співробітниць намагається втримати робота і водночас, імовірно, шукає в смартфоні в застосунку як відключити робота. У підсумку, щоб утримати робота, знадобилося три співробітники ресторану.

Хоча про постраждалих не повідомляється, інцидент порушив питання про надійність роботи таких людиноподібних роботів у громадських місцях, де збирається багато людей. Ця ситуація показує, що роботи можуть вийти з ладу несподіваним чином.

Водночас користувачі соціальних мереж з одного боку вказали на те, що це дуже смішний випадок, але багато користувачів відзначили відсутність кнопки аварійного вимкнення у робота. Також деякі користувачі зазначили, що це взагалі не смішна ситуація і вона є дуже небезпечною.

Наприклад, один із користувачів соціальної мережі Х написав, що "ось так насправді починається хронологія "Термінатора", роблячи відсилання на серію знаменитих фільмів з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. За фільмами, після початку повстання машин, на планеті почалася глобальна війна, яка призвела майже до повного знищення людства.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism, NDTV.