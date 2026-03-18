Незвичайний хмарочос встановив рекорд за кількістю поверхів у Північній Америці (фото)

Хоча хмарочос Pinnacle SkyTower має 106 поверхів, він не є найвищою будівлею в Північній Америці.

У канадському місті Торонто практично завершили будівництво амбітного проекту — житлового хмарочоса Pinnacle SkyTower. Тепер цей хмарочос має 106 поверхів і таким чином утримує рекорд за кількістю поверхів серед усіх житлових будівель у Північній Америці, пише Фокус.

Проєкт хмарочоса Pinnacle SkyTower у Торонто розробило архітектурне бюро Hariri Pontarini Architects, а побудувала будівлю компанія Pinnacle International, головний забудовник Канади.

Житловий хмарочос тепер є найвищою будівлею в Канаді, має 106 поверхів і його висота становить 351,85 м. Хоча хмарочос First Canadian Place, який також розташований у Торонто, трохи вищий, але це лише завдяки його довгій антені. Такі особливості будівель зазвичай не враховуються в офіційних рейтингах, коли йдеться про рекорди висоти.

Найвищий поверх Pinnacle SkyTower розташований на одному рівні з головним оглядовим майданчиком CN Tower (вежу видно на задньому плані) Фото: New Atlas

Також важливо зазначити, що будова під назвою CN Tower, розташована в Торонто, має висоту 553 м, але це телевізійна вежа, а не хмарочос. Найвищий поверх Pinnacle SkyTower розташований на одному рівні з головним оглядовим майданчиком CN Tower.

Хмарочос Pinnacle SkyTower має більше поверхів, ніж будь-який інший житловий хмарочос у Північній Америці, але він не є найвищим на континенті. Цей рекорд утримує хмарочос Central Park Tower, який розташований у місті Нью-Йорк (США). Його висота 472 метри. Він також є найвищою житловою будівлею у світі. Але Central Park Tower має 98 поверхів, але всі апартаменти мають високі стелі, а тому цей хмарочос такий високий.

Pinnacle SkyTower має форму дванадцятигранної вежі, до якої включені незграбні, ромбоподібні мотиви, що відображають навколишнє середовище.

Так виглядатиме Pinnacle SkyTower після завершення всіх робіт Фото: New Atlas

В архітектурному бюро Hariri Pontarini Architects повідомили, що така форма хмарочоса була розроблена "як баланс між архітектурною виразністю і функціональністю". Архітектори кажуть, що відхід від традиційної форми вежі дозволив створити більш витончену будівлю. Геометрія вежі також відіграє технічну роль, допомагаючи розсіювати вітер, що рухається навколо будівлі.

Тепер, коли хмарочос повністю побудований, зведено останній поверх, залишилося тільки завершити зовнішнє і внутрішнє оздоблення.

У Pinnacle SkyTower буде 958 розкішних житлових апартаментів, а також готель на 220 номерів і близько 7432 кв. м зон відпочинку. Проєкт має бути завершено 2026 року.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.