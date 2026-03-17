Компанія Blue Origin Джеффа Безоса придумала, як захистити нас від удару з космосу (фото)

Blue Origin разом із NASA розробляє технологію, яка дасть змогу уникнути падіння великого астероїда на нашу планету.

Компанія Blue Origin спільно з вченими з NASA розпочала розробку космічного апарату NEO Hunter ("Мисливець за навколоземними об'єктами"). Цей проект передбачає двоетапний захист Землі від потенційного зіткнення з небезпечним астероїдом. Якщо один захисний план не спрацює, то інший точно має вирішити проблему. Принаймні, подібна технологія вже була продемонстрована NASA у 2022 році, пише Фокус.

Наразі компанія Blue Origin займається розробкою інноваційної космічної платформи Blue Ring, прототип якої торік уже було виведено на орбіту. Ця платформа зможе доставляти супутники на різні орбіти навколо Землі. Також передбачається, що ця платформа зможе доставляти супутники і вантажі на орбіту навколо Місяця і Марса, а також інших планет Сонячної системи. Blue Ring зможе переносити до 4 тонн корисного навантаження, адже має 13 стикувальних портів.

Тепер же Blue Origin вирішила використовувати платформу Blue Ring для підтримки роботи космічних апаратів NEO Hunter. Їхнє основне завдання полягає в забезпеченні захисту нашої планети від потенційно небезпечних астероїдів, траєкторія польоту яких може перетинатися з рухом Землі. Простіше кажучи, космічний апарат NEO Hunter повинен буде або відхилити астероїд від нашої планети, або знищити його.

NASA вже провело успішне випробування технології зміни орбіти астероїда в межах місії DART 2022 року, коли космічний апарат врізався в астероїд Діморф.

Поки що астрономи не виявили астероїда, який може врізатися в Землю, але в космосі перебувають мільйони не виявлених космічних каменів, які можуть становити реальну загрозу для нашої планети і людства.

Космічна платформа Blue Ring Фото: Оливер Дэмен

Небезпечним астероїдом вважається той, ширина якого перевищує 140 метрів, і він наближається до Землі на відстань менше ніж 7,5 мільйонів кілометрів. Будь-який такий астероїд може спричинити значні руйнування, якщо вріжеться в нашу планету.

Згідно з планом Blue Origin, якщо буде помічено небезпечний астероїд, що летить у бік Землі, то NEO Hunter спочатку випустить групу невеликих апаратів для вивчення космічного каменю. Розуміння складу, маси і щільності астероїда дасть змогу визначити, які стратегії потрібно застосувати для захисту Землі від зіткнення.

Спочатку NEO Hunter за допомогою потужного іонного променя намагатиметься змінити орбіту небезпечного астероїда. Якщо астероїд буде занадто великим або матиме занадто високу швидкість руху, то NEO Hunter повинен буде перейти до другої стратегії планетарного захисту: кінетичного удару, як це було під час місії DART.

NEO Hunter повинен буде зіткнутися з астероїдом на швидкості 36 370 км/год і таким чином це повинно змінити траєкторію руху космічного каменя. Перед зіткненням NEO Hunter випустить менший космічний апарат, щоб той зняв факт зіткнення і підтвердив успіх місії.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.