Апарат NASA врізався в астероїд, щоб врятувати Землю: наслідки виявилися несподіваними (фото)

3 роки тому космічний апарат NASA DART змінив орбіту великого навколоземного астероїда Діморф. Нове дослідження показало, що стратегія захисту нашої планети від небезпечних астероїдів працює не зовсім так, як передбачалося.

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NASA відправило космічний апарат DART до астероїда Діморф діаметром 170 метрів, який обертається навколо більшого астероїда Дідім, щоб перевірити нову технологію захисту Землі від падіння космічних каменів. У вересні 2022 року DART врізався в астероїд Діморф і змінив його орбіту, унаслідок чого він став обертатися на 32 хвилини швидше навколо Дідіма. Після удару в космос полетіли уламки астероїда, і нове дослідження, опубліковане в журналі Planetary Science Journal, показує, що ці уламки змістилися в несподіваних напрямках, що може ускладнити майбутню місію з порятунку Землі в разі реальної загрози, пише Space.

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Астероїд Діморф не становить загрози для Землі, але NASA обрало його як ціль для перевірки технології планетарного захисту від астероїдної загрози. Після того, як апарат DART врізався в астероїд, невеликий зонд LICIACube, який відокремився від DART раніше, зробив зображення двох груп уламків, які полетіли в космос після удару зі швидкістю 52 м/с. Ці уламки мали розмір від 40 см до 7 метрів.

Після того, як апарат DART врізався в астероїд, невеликий зонд LICIACube, який відокремився від DART раніше, зробив зображення двох груп уламків, які полетіли в космос після удару зі швидкістю 52 м/с. Фото: solar-system

Учені провели новий аналіз отриманих даних і виявили, що уламки астероїда відлетіли в космос не хаотично, а натомість були об'єднані у дві досить чіткі групи. Ба більше, ці два скупчення каміння дали астероїду поштовх, який утричі перевищував силу удару апарату DART.

Автори дослідження кажуть, що, хоча орбіту астероїда Діморф вдалося змінити, викинуте внаслідок удару каміння дало додатковий поштовх. Цей додатковий фактор змінює фізичні принципи, які необхідно враховувати під час планування місій з відхилення астероїдів від Землі.

Астероїд Діморф Фото: NASA

Найбільше скупчення уламків містило приблизно 70% викинутого матеріалу і рухалося на південь з високою швидкістю під невеликим кутом до поверхні астероїда. Астрономи вважають, що ймовірно, це залишки великих валунів, які роздрібнилися під час удару об сонячні панелі апарату DART. Викиду тільки однієї групи уламків могло бути достатньо, щоб нахилити площину орбіти астероїда Діморф на кут до одного градуса, кажуть учені.

За словами астрономів, тепер потрібно враховувати виявлені фактори під час спроби змінити траєкторію руху потенційно небезпечного астероїда, щоб місія із захисту Землі виявилася повністю успішною в разі реальної загрози.

Вчені зможуть уточнити отримані дані за допомогою космічного апарату Hera, який прибуде до астероїдів Дідім і Діморф у 2026 році. Апарат має вивчити всі зміни, які відбулися з астероїдом Діморф після удару.

Як уже писав Фокус, вчені виявили справжні фабрики з виробництва літію в космосі, що дало змогу підтвердити давню теорію про те, звідки береться цей цінний хімічний елемент.