Наші смартфони працюють завдяки вибухам незвичайних зірок: учені зробили важливе відкриття

Астрономи вважають, що вони нарешті знайшли неспростовні докази того, звідки береться літій, який необхідний для створення літій-іонних батарей для смартфонів.

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Астрономи дійшли висновку, що справжніми фабриками з виробництва літію в космосі є вибухи нових, що відбуваються на білих карликах. Виявлене гамма-випромінювання дозволило отримати перший переконливий доказ існуючої теорії. Це означає, що літій, який ми використовуємо в електроніці, утворюється внаслідок термоядерного вибуху на поверхні залишків зірок, схожих на Сонце. Дослідження було опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysic, пише Space.

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Сьогодні літій є невід'ємною частиною сучасних технологій, адже його використовують для створення літій-іонних батарей, які живлять усе — від смартфонів до електромобілів.

Літій був створений разом із воднем і гелієм незабаром після Великого вибуху, коли Всесвіт почав стрімко розширюватися. Але з усіх створених на початку Всесвіту хімічних елементів водень становив 75%, а водень — майже 25%. Тобто літію було створено дуже мало. Але у складі більшості зірок літію ще менше, ніж можна було очікувати, виходячи з його кількості, що утворилася під час Великого вибуху. Вчені пояснюють це тим, що літій швидко згорає в надрах зірок. Але найцікавіше, що молоді зірки мають у своєму складі більше літію, ніж старі.

Білі карлики — це залишки зірок схожих на Сонце, які підійшли до кінця свого життя і перетворилися на щільний об'єкт розміром із Землю Фото: space.com

Тому астрономи раніше припустили, що літій може створюватися під час вибуху нових на білих карликах. Це залишки зірок схожих на Сонце, які підійшли до кінця свого життя і перетворилися на щільний об'єкт розміром із Землю. Білі карлики дуже часто існують у подвійних системах разом із зірками-компаньйонами. Іноді дві зірки знаходяться так близько, що білі карлики починають забирати речовину у своїх компаньйонів. Коли на поверхні білого карлика накопичується занадто багато речовини, то відбувається термоядерний вибух, який не знищує цю незвичайну зірку. Це вибух нової. Але білі карлики, як і звичайні зірки, також вибухають у вигляді наднової, але певного типу, яка їх знищує.

Білі карлики дуже часто існують у подвійних системах разом із зірками-компаньйонами. Іноді дві зірки перебувають так близько, що білі карлики починають забирати речовину у своїх компаньйонів Фото: NASA

Теорія припускає, що через те, що з часом у Всесвіті з'являлося дедалі більше й більше білих карликів, які вибухали новою зіркою, вони розсіювали космосом літій. Таким чином літій потрапляв у матеріал, з якого з'являються нові зірки, а тому в них виявлено більше літію, ніж у старих зірок. Але доказів цієї теорії не було.

У 2013 році астрономи виявили вибух нової, названий V1369 Cen, на відстані 3200 світлових років від нас. Учені припустили, що цей вибух мав створити ізотоп літію під назвою літій-7 через розпад ізотопу берилій-7. При цьому мало з'явитися потужне гамма-випромінювання. Але раніше його не могли виявити. Тепер же астрономи використовували космічні телескопи і знайшли це випромінювання, яке показало, що літій дійсно утворюється під час вибуху нових на білих хвіртках. Розрахунки показали, що вибух нової V1369 Cen створив кількість літію, яка приблизно в 100 млн разів менша за масу Сонця.

Тепер вчені хочуть виявити подібне гамма-випромінювання, що виходить від інших вибухів нових, щоб остаточно підтвердити джерело походження літію.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили "космічну сову", яка являє собою унікальне зіткнення найрідкісніших галактик.

Також Фокус писав про те, що планети Сонячної системи були створені не так, як ми думали. Вчені дійшли висновку, що, всупереч існуючій теорії, яка передбачає різні тимчасові рамки утворення планет у різних частинах Сонячної системи, ці світи сформувалися одночасно.