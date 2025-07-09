Наши смартфоны работают благодаря взрывам необычных звезд: ученые сделали важное открытие

Астрономы считают, что они наконец-то нашли неопровержимые доказательства того, откуда берется литий, который необходим для создания литий-ионных батарей для смартфонов.

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Астрономы пришли к выводу, что настоящими фабриками по производству лития в космосе являются взрывы новых, происходящие на белых карликах. Обнаруженное гамма-излучение позволило получить первое убедительное доказательство существующей теории. Это значит, что литий, который мы используем в электронике, образуется в результате термоядерного взрыва на поверхности остатков звезд, похожих на Солнце. Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysic, пишет Space.

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Сегодня литий является неотъемлемой частью современных технологий, ведь его используют для создания литий-ионных батарей, которые питают все — от смартфонов до электромобилей.

Литий был создан вместе с водородом и гелием вскоре после Большого взрыва, когда Вселенная начала стремительно расширяться. Но из всех созданных в начале Вселенной химических элементов водород составлял 75%, а водород – почти 25%. То есть лития было создано очень мало. Но в составе большинства звезд лития еще меньше, чем можно было ожидать, исходя из его количества, образовавшегося во время Большого взрыва. Ученые объясняют это тем, что литий быстро сгорает в недрах звезд. Но самое интересное, что молодые звезды имеют в своем составе больше лития, чем старые.

Белые карлики - это остатки звезд похожих на Солнце, который подошли к концу своей жизни и превратились в плотный объект размером с Землю Фото: space.com

Поэтому астрономы ранее предположили, что литий может создаваться во время взрыва новых на белых карликах. Это остатки звезд похожих на Солнце, который подошли к концу своей жизни и превратились в плотный объект размером с Землю. Белые карлики очень часто существуют в двойных системах вместе со звездами-компаньонами. Иногда две звезды находятся так близко, что белые карлики начинают забирать вещество у своих компаньонов. Когда на поверхности белого карлика накапливается слишком много вещества, то происходит термоядерный взрыв, который не уничтожает эту необычную звезду. Это взрыв новой. Но белый карлики, как и обычные звезды также взрываются в виде сверхновой, но определенного типа, которая их уничтожает.

Белые карлики очень часто существуют в двойных системах вместе со звездами-компаньонами. Иногда две звезды находятся так близко, что белые карлики начинают забирать вещество у своих компаньонов Фото: NASA

Теория предполагает, что из-за того, что со временем во Вселенной появлялось все больше и больше белых карликов, которые взрывались новой, они рассевали по космосу литий. Таким образом литий попадал в материал из которого появляются новые звезды, а потому них обнаружено больше лития, чем у старых звезд. Но доказательств этой теории не было.

В 2013 году астрономы обнаружили взрыв новой, названный V1369 Cen, на расстоянии 3200 световых лет от нас. Ученые предположили, что этот взрыв должен был создать изотоп лития под названием литий-7 из-за распада изотопа бериллий-7. При этом должно было появится мощное гамма-излучение. Но ранее его не могли обнаружить. Теперь же астрономы использовали космические телескопы и нашли это излучение, которое показало, что литий действительно образуется во время взрыва новых на белых калитках. Расчеты показали, что взрыв новой V1369 Cen создал количество лития, которое примерно в 100 млн раз меньше массы Солнца.

Теперь ученые хотят обнаружить подобное гамма-излучение, исходящее от других взрывов новых, чтобы окончательно подтвердить источник происхождения лития.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили "космическую сову", которая представляет собой уникальное столкновение самых редких галактик.

Также Фокус писал о том, что планеты Солнечной системы были созданы не так, как мы думали. Ученые пришли к выводу, что, вопреки существующей теории, которая предполагает разные временные рамки образования планет в разных частях Солнечной системы, эти миры сформировались одновременно.