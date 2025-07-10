Аппарат NASA врезался в астероид, чтобы спасти Землю: последствия оказались неожиданными (фото)

3 года назад космический аппарат NASA DART изменил орбиту крупного околоземного астероида Диморф. Новое исследование показало, что стратегия защиты нашей планеты от опасных астероидов работает не совсем так, как предполагалось.

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NASA отправило космический аппарат DART к астероиду Диморф диаметром 170 метров, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим, чтобы проверить новую технологию защиты Земли от падения космических камней. В сентябре 2022 года DART врезался в астероид Диморф и изменил его орбиту, в результате он стал вращаться на 32 минуты быстрее вокруг Дидима. После удара в космос улетели обломки астероида и новое исследование, опубликованное в журнале Planetary Science Journal, показывает, что эти обломки сместились в неожиданных направлениях, что может осложнить будущую миссию по спасению Земли в случае реальной угрозы, пишет Space.

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Астероид Диморф не представляет угрозы для Земли, но NASA выбрало его в качестве цели для проверки технологии планетарной защиты от астероидной угрозы. После того, как аппарат DART врезался в астероид, небольшой зонд LICIACube, который отделился от DART ранее, сделал изображения двух групп обломков, которые улетели в космос после удара со скоростью 52 м/с. Эти обломки имели размер от 40 см до 7 метров.

После того, как аппарат DART врезался в астероид, небольшой зонд LICIACube, который отделился от DART ранее, сделал изображения двух групп обломков, которые улетели в космос после удара со скоростью 52 м/с Фото: NASA

Ученые провели новый анализ полученных данных и обнаружили, что обломки астероида улетели в космос не хаотично, а вместо этого были объединены в две довольно четкие группы. Более того, эти два скопления камней дали астероиду толчок, который в три раза превышал силу удара аппарата DART.

Авторы исследования говорят, что, хотя орбиту астероида Диморф удалось изменить, выброшенные в результате удара камни дали дополнительный толчок. Этот дополнительный фактор меняет физические принципы, которые необходимо учитывать при планировании миссий по отклонению астероидов от Земли.

Астероид Диморф Фото: NASA

Самое крупное скопление обломков содержало примерно 70% выброшенного материала и двигалось на юг с высокой скоростью под небольшим углом к ​​поверхности астероида. Астрономы считают, что вероятно, это остатки крупных валунов, которые раздробились при ударе о солнечные панели аппарата DART. Выброса только одной группы обломков могло быть достаточно, чтобы наклонить плоскость орбиты астероида Диморф на угол до одного градуса, говорят ученые.

По словам астрономов, теперь нужно учитывать выявленные факторы при попытке изменить траекторию движения потенциально опасного астероида, чтобы миссия по защите Земли оказалась полностью успешной в случае реальной угрозы.

Ученые смогут уточнить полученные данные с помощью космического аппарата Hera, который прибудет к астероидам Дидим и Диморф в 2026 году. Аппарат должен изучить все изменения, которые произошли с астероидом Диморф после удара.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили настоящие фабрики по производству лития в космосе, что позволило подтвердить давнюю теорию о том, откуда берется этот ценный химический элемент.