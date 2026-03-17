Новий безпілотний вертоліт Китаю вперше помітили на борту десантного корабля (фото)

На борту китайського десантного корабля типу 075 вперше помітили безпілотний вертоліт AR-2000, який потенційно може поліпшити можливості армії Китаю в Південно-Китайському морі.

Новий безпілотний вертоліт AR-2000 вперше помітили на борту одного з найбільших китайських десантних кораблів, що свідчить про потенційне розширення використання автономних летальних апаратів у військово-морських операціях Китаю, пише Фокус.

Десантний корабель типу 075 ВМС Китаю

Китайська державна телекомпанія CCTV опублікувала відео, на якому видно безпілотний вертоліт на борту десантного корабля типу 075. Це перший випадок спостереження подібного безпілотного вертольота на такому десантному кораблі.

На відео показано легкий вертоліт на палубі десантного корабля, зі складними несучими гвинтами. Його розміри здаються трохи меншими, ніж у основного корабельного вертольота Z-20, який використовують ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Військові аналітики вважають, що це безпілотний вертоліт AR-2000, який важить приблизно дві тонни і вперше був представлений 2024 року.

Наразі Китай має у своєму розпорядженні чотири кораблі типу 075, які китайські ЗМІ називають вертольотоносцями. На відео, як припускають аналітики, показано гелікоптер AR-2000, який перебуває на борту одного з кораблів типу 075, введеного в експлуатацію в серпні 2025 року, що в основному діє в Південно-Китайському морі.

Китайський корабельний вертоліт Z-20

Корабель типу 075 являє собою велику десантну платформу водотоннажністю близько 35 000-40 000 метричних тонн. Він призначений для перевезення військ, десантних катерів, бронетехніки і вертольотів. Корабель може нести понад 30 вертольотів і одночасно запускати або приймати до шести вертольотів.

Корабель типу 075 являє собою велику десантну платформу водотоннажністю близько 35 000-40 000 метричних тонн

Фу Цяньшао, полковник ВПС НВАК у відставці, каже, що невеликі розміри нового безпілотного гелікоптера дають змогу кораблям одночасно нести й запускати більше безпілотних гелікоптерів одночасно.

Оскільки у вертольота немає пілота, він може працювати в умовах, які можуть обмежувати можливості традиційних вертольотів. Аналітики вважають, що ця перевага може підвищити гнучкість виконання військових завдань в умовах поганої погоди або складних морських умов.

Юе Ган, полковник НВАК у відставці, каже, що такі вертольоти можуть використовуватися для розвідувальних місій і нанесення ударів. Зокрема, він може використовувати глибинні бомби, торпеди і ракети. Аналітик зазначив, що автоматизовані можливості зльоту і посадки гелікоптерів можуть забезпечити більш швидке їх розгортання під час бойових дій.

Фу Цяньшао каже, що цей безпілотний вертоліт літатиме далі, ніж пілотовані вертольоти.

Аналітики також припустили, що в майбутньому новий безпілотний вертоліт використовуватимуть на різних типах військово-морських суден.

Під час написання матеріалу використано джерела: South China Morning Post.