Новый беспилотный вертолет Китая впервые замечен на борту десантного корабля (фото)

На борту китайского десантного корабля типа 075 был впервые замечен беспилотный вертолет AR-2000, который потенциально может улучшить возможности армии Китая в Южно-Китайском море.

Десантный корабль типа 075 ВМС Китая

Китайская государственная телекомпания CCTV опубликовала видео, на котором видно беспилотный вертолет на борту десантного корабля типа 075. Это первый случай наблюдения подобного беспилотного вертолета на таком десантом корабле.

На видео показан легкий вертолет на палубе десантного корабля, со складными несущими винтами. Его размеры кажутся немного меньше, чем у основного корабельного вертолета Z-20, который используют ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Военные аналитики полагают, что это беспилотный вертолет AR-2000, который весит около двух тонн и впервые был представлен ​​ 2024 году.

В настоящее время Китай располагает четырьмя кораблями типа 075, которые китайские СМИ называют вертолетоносцами. На видео, как предполагают аналитики, показан вертолет AR-2000, который находится на борту одного из кораблей типа 075, который был введен в эксплуатацию в августе 2025 года и в основном действует в Южно-Китайском море.

Корабль типа 075 представляет собой крупную десантную платформу водоизмещением около 35 000–40 000 метрических тонн. Он предназначен для перевозки войск, десантных катеров, бронетехники и вертолетов. Корабль может нести более 30 вертолетов и одновременно запускать или принимать до шести вертолетов.

Фу Цяньшао, полковник ВВС НОАК в отставке, говорит, что небольшие размеры нового беспилотного вертолета позволяют кораблям одновременно нести и запускать больше беспилотных вертолетов одновременно.

Поскольку у вертолета нет пилота, он может работать в условиях, которые могут ограничивать возможности традиционных вертолетов. Аналитики считают, что это преимущество может повысить гибкость выполнения военных задач в условиях плохой погоды или сложных морских условий.

Юэ Ган, полковник НОАК в отставке говорит, что такие вертолеты могут использоваться для разведывательных миссий и нанесения ударов. В частности, он может использовать глубинные бомбы, торпеды и ракеты. Аналитик отметил, что автоматизированные возможности взлета и посадки вертолетов могут обеспечить более быстрое их развертывание во время боевых действий.

Фу Цяньшао говорит, что этот беспилотный вертолет будет летать дальше, чем пилотируемые вертолеты.

Аналитики также предположили, что в будущем новый беспилотный вертолет будет использоваться на различных типах военно-морских судов.

При написании материала использованы источники: South China Morning Post.