Затерянный ядерный бункер обнаружен возле средневекового замка в Великобритании (фото)

Местоположение ядерного бункера времен холодной войны оставалась загадкой с 1968 года.

Археологи обнаружили затерянный подземный ядерный бункер времен холодной войны на территории замка Скарборо в Северном Йоркшире, Англия. Бункер был выведен из эксплуатации и запечатан в 1968 году и считался утраченным до тех пор, пока археологи не смогли установить его местоположение, пишет Фокус.

На территории замка Скарборо археологи смогли обнаружить вход в заброшенный ядерный бункер, построенный в 1963-1964 годах. Поскольку он был заброшен в 1968 году, его местоположение оставалось неизвестным до настоящего времени.

Но радиолокационное обследование, основанное на анализе исторических документов, позволило археологам начать поиски и обнаружить давно утерянный подземный наблюдательный пункт, который должен был использоваться для мониторинга ядерных ударов СССР по территории Великобритании.

На территории замка Скарборо археологи смогли обнаружить вход в заброшенный ядерный бункер, построенный в 1963-1964 годах Фото: BBC

Это один из 1500 подземных бункеров, построенных по всей Великобритании. Каждый из них был предназначен для размещения трех добровольцев из Королевского наблюдательного корпуса, которые помогали бы составлять карты мест взрывов советских ядерных бомб. Люди могли находится в бункере в течение двух недель. По крайней мере на такое время были рассчитаны запасы продовольствия.

Бункер имеет длину всего почти 5 метров и ширину чуть более двух метров. В нем едва хватает высоты, чтобы стоять в полный рост. Он расположен на территории бывшей средневековой королевской крепости на восточном побережье Йоркшира.

В бункере находился индикатор взрывов ядерных бомб, а на крыше бункера должна была быть установлена миниатюрная камера, которая записывала бы ядерные взрывы. Внутри также были средства связи и двухъярусные кровати.

Реконструкция подземного ядерного бункера Фото: BBC

Сейчас, как выяснили ученые, бункер заполнен водой, но, если его удастся осушить, и, когда это станет безопасно, люди смогут впервые с 1968 года увидеть его изнутри.

Может показаться странным, что ядерный бункер времен холодной войны построен на территории средневекового замка, но на самом деле это идеальное место для наблюдательного пункта, говорят археологи. Это место в течение тысяч лет служило отличным наблюдательным пунктом. Ранее здесь располагалось поселение бронзового века, римский наблюдательный пункт, собственно замок, часть которого все еще сохранилась, а также артиллерийская батарея времен Второй мировой войны.

Этот ядерный бункер проработал всего несколько лет и был забетонирован в 1968 году, когда ядерная угроза в то время постепенно уменьшилась.

При написании материала использованы источники: Daily Mail, BBC.