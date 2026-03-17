Все дело в запахе: 2000-летняя тайна египетских мумий наконец была разгадана

В новом исследовании загадочный запах египетских мумий помог ученым раскрыть, как древние бальзамировщики довели до совершенства искусство сохранения останков.

Веками мумификация завораживала историков по всему миру, однако многие детали того, как древние египтяне сохраняли тела умерших, оставались неясными. Теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что характерный затхлый запах мумифицированных останков содержит ценные подсказки о том, как проводились эти сложные погребальные ритуалы, пишет Фокус.

Новое исследование проведено химиками из Бристольского университета и показало, что запах, связанный с мумиями, не является простым результатом старения или разложения. Вместо этого он отражает сложную смесь веществ, используемых во время бальзамирования, а также сохранившихся тканей и материалов, обернутых вокруг тела. Эти сохраняющиеся химические следы также показали, как методы мумификации менялись и становились все более совершенными в течение сотен лет.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника в области органической геохимии Бристольского университета, доктора Ваньюэ Чжао, их с коллегами результаты являют собой значительный шаг вперед в улучшении нашего понимания египетской истории и захватывающего ритуала мумификации. Теперь новый анализ связанных с этим запахов позволил получить новые сведения о том, как эта практика развивалась в течение веков и с каждым столетием становилась все более изощренной.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении источника запахов мумии — команда изучила воздух, окружающий чрезвычайно мелкие фрагменты мумий, размером с горошину перца. Отметим, что этот подход отличается от традиционных методов, которые часто требуют растворения образцов в растворителях и могут повредить хрупкие артефакты.

Ученые использовали комбинацию передовых аналитических инструментов, включая твердофазную микроэкстракцию, газовую хроматографию и масс-спектрометрию высокого разрешения. Эти методы позволили ученым уловить газы внутри небольших геометрических контейнеров и разделить различные компоненты запаха, также известные как летучие органические соединения, для дальнейшего исследования.

В общей сложности было проанализировано 35 образцов бальзамов и бинтов из 19 мумий. Эти останки охватывают более 2000 лет египетской истории, с 3200 г. до н.э. по 395 г. н.э. Любопытно, что во всех образцах ученые выявили 81 различных летучих органических соединений, которые дают представление о материалах, использованных в процессе бальзамирования, и о периодах подготовки мумий.

Команде также удалось определить химические соединения, используемые для консервации — ученые сгруппировали их в четыре основные категории, связанные с конкретными ингредиентами бальзамирования:

жиры и масла выделяли ароматические соединения и короткоцепочечные жирные кислоты;

пчелиный воск — монокарбоновые жирные кислоты и коричные соединения;

растительные смолы — ароматические соединения и сесквитерпеноиды;

битум — нафтеновые соединения.

По словам доктора Чжао, результаты показали, что химический состав мумий менялся в зависимости от исторического периода. Например, у ранних мумий профили были более простыми — в них преобладали жиры и масла, в то время как у более поздних мумий наблюдались более сложные смеси, включающие импортные смолы и битум. Отметим, что такие материалы были более дорогостоящими и требовали более специализированной подготовки по мере развития этой практики.

Ученые отмечают, что состав также зависел от того, какая часть тела мумии была взята для анализа. Например, образцы с голов часто содержали другие составы, чем образцы с туловищ — это предполагает, что бальзамировщики использовали разные составы для разных частей тела.

При написании использовались материалы Journal of Archaeological Science, Science Daily.