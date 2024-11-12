Мумия Шредингера: ученые отсканировали саркофаг, который невозможно открыть (фото)

Исследователи говорят, что в саркофаге нет никаких отверстий, но мумия внутри все же есть.

Археологи впервые смогли заглянуть внутрь древнеегипетского саркофага Шенет-аа, чтобы наконец-то понять, как мумия была забальзамирована 3 тыс. лет назад, пишет DailyMail.

В течение многих лет исследователи искали отверстие в саркофаге, через которое можно было бы поместить внутрь тело Шенет-аа, но нашли только небольшую щель у ног мумии. Такого отверстия было бы недостаточно для того, чтобы просунуть тело.

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Отсутствие видимых отверстий или точек входа в саркофаг Шенет-аа до сих пор не позволяло ученым исследовать останки. Но недавнее КТ-сканирование дало ответы на некоторые вопросы.

Во время сканирования команда смогла более подробно рассмотреть нижнюю часть саркофага, где был замечен шов и нечто похожее на шнуровку.

В саркофаге захоронена мумия египтянки Шенет-аа Фото: Chicago's Field Museum

Согласно данным исследователей Музея Филда в Чикаго, Шенет-аа было около 30-40 лет, когда она умерла. Тщательная подготовка ее тела к захоронению говорит о том, что эта женщина занимала высокой социальное положение.

Ученые также выяснили, что Шенет-аа жила в Третий переходный период Египта, во времена 22-й династии. Ее тело все еще остается в отличном состоянии.

В целом во время исследования, ученые изучили две мумии, которые были выставлены в Музее Филда, чтобы посмотреть, как они были подготовлены к загробной жизни. Для этого были сделаны рентгеновские снимки скелетов и артефактов, которые были захоронены вместе с мумиями в саркофагах.

Сканирования древнеегипетского саркофага и мумии внутри Фото: Chicago's Field Museum

Конечно, самым необычным был саркофаг Шенет-аа, потому как в нем не было видимых отверстий для того, чтобы бальзамировщики поместили тело внутрь. Но исследование показало, что в случае Шенет-аа, ее саркофаг строился не вокруг тела, а наоборот. Вначале был создан саркофаг, а затем его размягчили с помощью воды, чтобы он лучше гнулся и уже тогда поместили в него мумию.

После этого бальзамировщики зашнуровали заднюю часть саркофага.

Кроме этого, ученые выяснили, что тело Шенет-аа было завернуто в слои дорого льна и помещена в расписной картонаж, который был похож на папье-маше, используемый для захоронения элиты. Органы мумии были помещены в пакеты с шестью восковыми статуэтками сыновей Гора и были снова вставлены в тело мумии.

Сканирование показало, что Шенет-аа потеряла несколько зубов, а оставшиеся имели признаки значительного износа. Также бальзамировщики заменили глаза мумии искусственными, чтобы они не портились со временем.

Вторая исследуемая мумия принадлежала мужчине по имени Харва, который жил в одно время с Шенет-аа и возможно, также занимал высокий социальный статус.

3D-изображения его позвоночника показали, что он не страдал от каких-либо заболеваний, связанных с физическим трудом, а его ухоженные зубы свидетельствовали о том, что он имел доступ к качественной пище, которая была доступна только элите.

Напомним, самые древние мумии не имеют отношения к Египту. Когда речь идет о мумиях, то первыми на ум приходят египтяне. Однако, они были не первыми, кто понял, как сохранить умерших от разложения.