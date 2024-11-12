Мумія Шредінгера: вчені відсканували саркофаг, який неможливо відкрити (фото)

Дослідники кажуть, що в саркофазі немає жодних отворів, але мумія всередині все ж є.

Археологи вперше змогли зазирнути всередину давньоєгипетського саркофага Шенет-аа, щоб нарешті зрозуміти, як мумію було забальзамовано 3 тис. років тому, пише DailyMail.

Протягом багатьох років дослідники шукали отвір у саркофазі, через який можна було б помістити всередину тіло Шенет-аа, але знайшли тільки невелику щілину біля ніг мумії. Такого отвору було б недостатньо для того, щоб просунути тіло.

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Відсутність видимих отворів або точок входу в саркофаг Шенет-аа досі не давала змоги вченим досліджувати останки. Але нещодавнє КТ-сканування дало відповіді на деякі запитання.

Під час сканування команда змогла детальніше розглянути нижню частину саркофага, де було помічено шов і щось схоже на шнурівку.

У саркофазі похована мумія єгиптянки Шенет-аа Фото: Chicago's Field Museum

Згідно з даними дослідників Музею Філда в Чикаго, Шенет-аа було близько 30-40 років, коли вона померла. Ретельна підготовка її тіла до поховання свідчить про те, що ця жінка займала високе соціальне становище.

Вчені також з'ясували, що Шенет-аа жила в Третій перехідний період Єгипту, за часів 22-ї династії. Її тіло все ще залишається у відмінному стані.

Загалом під час дослідження, вчені вивчили дві мумії, які були виставлені в Музеї Філда, щоб подивитися, як їх було підготовлено до загробного життя. Для цього були зроблені рентгенівські знімки скелетів і артефактів, які були поховані разом з муміями в саркофагах.

Сканування давньоєгипетського саркофага і мумії всередині Фото: Chicago's Field Museum

Звісно, найнезвичайнішим був саркофаг Шенет-аа, бо в ньому не було видимих отворів для того, щоб бальзамувальники помістили тіло всередину. Але дослідження показало, що у випадку Шенет-аа, її саркофаг будувався не навколо тіла, а навпаки. Спочатку був створений саркофаг, а потім його розм'якшили за допомогою води, щоб він краще гнувся і вже тоді помістили в нього мумію.

Після цього бальзамувальники зашнурували задню частину саркофага.

Крім цього, вчені з'ясували, що тіло Шенет-аа було загорнуте в шари дорогого льону та поміщене в розписний картонаж, що був схожий на пап'є-маше, який використовували для поховання еліти. Органи мумії були поміщені в пакети з шістьма восковими статуетками синів Гора і були знову вставлені в тіло мумії.

Сканування показало, що Шенет-аа втратила кілька зубів, а ті, що залишилися, мали ознаки значного зносу. Також бальзамувальники замінили очі мумії штучними, щоб вони не псувалися з часом.

Друга досліджувана мумія належала чоловікові на ім'я Харва, який жив в один час з Шенет-аа і, можливо, також займав високий соціальний статус.

3D-зображення його хребта засвідчили, що він не страждав від будь-яких захворювань, пов'язаних із фізичною працею, а його доглянуті зуби свідчили про те, що він мав доступ до якісної їжі, яка була доступна тільки еліті.

Нагадаємо, найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Коли йдеться про мумії, то першими на думку спадають єгиптяни. Однак, вони були не першими, хто зрозумів, як зберегти померлих від розкладання.