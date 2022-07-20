Семь самых знаменитых мумий в мире: какие секреты удалось раскрыть ученым

Мумифицированные тела находили по всему миру, и они раскрывают тайны, которые связаны с обычаями и верованиями древних людей.

Представители древних народов верили в то, что жизнь после смерти существует. Самыми известными погребальными ритуалами, которые связаны с подготовкой к загробной жизни можно считать обычаи древних египтян. Но ученые считают, что еще за тысячи лет до появления мумий в Древнем Египте, практика сохранения тел людей в виде мумий существовала и у других народов. Ученые уже обнаружили много мумий, рядом с которыми были похоронены личные вещи умерших, а также сокровища. Мумифицированные тела помогают ученым раскрыть тайны верований и обычаев древних людей, а также рассказать о способе их жизни. А вскрытия тел позволяют узнать от чего умер человек и чем он до этого болел. Издание Live Science опубликовало данные о семи знаменитых мумиях, которые хранили свои секреты, но их удалось раскрыть.

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Ледяная мумия Этци

[ + – ] Ледяная мумия Этци Фото: Live Science

В 1991 году группа туристов обнаружила в Альпах на территории Австрии ледяную мумию человека, которая теперь известная как ледяная мумия Этци. Сначала местные власти решили, что это тело принадлежит замерзшему альпинисту, ведь оно так хорошо сохранилось.

Но позже ученые выяснили, что мумия, которую нашли в горах на высоте более 3 тысяч метров, принадлежит человеку, который жил в медном веке 5300 лет назад.

Исследование, которое было проведено в 2013 году показало, что этот человек умер от выпущенной в него стрелы, а также от того, что после падения он повредил голову.

Ученые выяснили, что этому мужчине было примерно 40 лет, он родился в Центральной Европе и питался мясом альпийского козла. Анализ показал, что у этого человека были проблемы со здоровьем, в частности он страдал от артрита и кишечных паразитов. Исследование показало, что он даже лечился лекарственными травами в попытке избавится от боли. Ученым стало известно и о том, что перед смертью он занимался подготовкой орудий труда, которые возможно он хотел использовать для обороны.

Человек из Толлунда

[ + – ] Человек из Толлунда Фото: Live Science

Человеком из Толлунда назвали мумию, которую обнаружили в болоте в 1940 году в Дании. Эта мумия невероятно хорошо сохранилась, и она принадлежит человеку, который жил в железном веке, между 405 г. до н.э. и 380 г. до н.э. Перед смертью этот человек съел ячменную кашу и рыбу, после чего его повесили, и он умер от удушения.

Ученые считают, что его принесли в жертву богам, так его похоронили в позе эмбриона с закрытыми глазами и ртом. В то время большинство людей кремировали после смерти, а эта хорошо сохранившаяся мумия подтверждает теорию о человеческих жертвоприношениях.

На момент смерти этому мужчине было от 30 до 40 лет и ростом он был примерно 163 см, хотя возможно он был и выше, ведь тело могло уменьшится в болоте.

На голове умершего сохранилась кожаная шапка из овчины, а на поясе был кожаный ремень. Также на шее мумии хорошо сохранилась веревка, с помощью которой был повешен мужчина.

Фараон Тутанхамон

[ + – ] Фараон Тутанхамон Фото: Live Science

Наверное, мумия египетского фараона Тутанхамона является самой известной в мире. Этот фараон умер в возрасте 19 лет более трех тысячелетий тому назад. Для ученых, которые обнаружили гробницу фараона в 1922 году, стало настоящей сенсацией то, что за тысячи лет, это место захоронение не разграбили. Мумия молодого фараона все еще находилась в трех гробах и один из них был создан из чистого золота.

Ученые благодаря исследованию гробницы и самой мумии Тутанхамона смогли раскрыть тайны верований и обычаев древних египтян и каким изменениям они подверглись на момент смерти фараона в 1324 году до н.э. С помощью ДНК анализа мумии, ученые смогли идентифицировать две другие мумии, которые как оказалось являются отцом и матерью фараона.

Исследования показали, что Тутанхамон болел малярией и него было редкое заболевание костей стопы, из-за которого, возможно, ему было трудно передвигаться. Ученые считают, что фараона возможно убила именно малярия. Кстати пенис Тутанхамона мумифицировали в вертикальном положении и ученые считают, что это был символ отрицания религиозных реформ в Египте, которые провел отец Тутанхамона Эхнатон.

Синь Чжуй

[ + – ] Синь Чжуй Фото: Live Science

В основном мумии, которые находят археологи являют собой, так сказать, кожу да кости, то есть они обезвоженные и сухие. Но этого нельзя сказать о мумии богатой женщины по имени Синь Чжуй, которая жила в период правления династии Хань в Китае.

Ее мумию обнаружили в особой гробнице в 1971 году и в этой гробнице была создана среда почти без кислорода. Гроб Синь Чжуй был заполнен жидкостью для бальзамирования, чтобы помочь сохранить тело, поэтому ее труп находился в первозданном состоянии. Ее конечности все еще были гибкими, а кожа была мягкой, и у нее сохранились даже волосы на голове.

Ученые выяснили, что эта женщина умерла в возрасте 50 лет от сердечного приступа в 168 году до н.э. и рядом с ней были захоронено множество ценных артефактов, включая музыкальные инструменты.

Мумии Чинчорро

[ + – ] Мумии Чинчорро Фото: Live Science

Эти мумии, которые были обнаружены в Чили, представляют собой одни из самых старых мумифицированных тел в мире. Их возраст составляет примерно 7 тысяч лет и это на 2 тысячи лет больше, чем возраст самых первых египетских мумий.

Эти умершие люди были представителями древних жителей пустыни Атакама, которые не оставили после себя никаких письменных свидетельств.

После смерти из тел были удалены все органы и их заменили смесью растительности и глины. Мышцы были отделены от костей и подобная подготовка к мумификации очень похожа на то, что делали жители Древнего Египта. Кожу умерших окрасили в черный или красный цвет, а затем на лица положили глиняные маски.

Фараон Рамзес II

[ + – ] Фараон Рамзес II Фото: Live Science

Этот фараон правил Древним Египтом целых 68 лет в 13 веке до н.э. Во времена своего правления он осуществлял успешные завоевательные походы для расширения территории своего государства. Рамзес II также финансировал возведение сложных строительных проектов вдоль Нила, включая огромный храмовый комплекс, известный как Рамессеум.

Ученые считают, что через 200 лет после смерти мумия фараона Рамзеса II и его сокровища были перемещены в другое место для того, чтобы спасти от грабителей. Но исследователи полагают, что сами египетские жрецы разграбили гробницу фараона. Поэтому знаменитую мумию обнаружили в пустом гробу в 1881 году, хотя на обмотках, которыми был покрыт фараон остались записи о его жизни.

Ученые полагают, что Рамзес II был высоким мужчиной ростом больше чем 1,8 м. Он прожил 90 лет, но страдал редким заболеванием костей, которое снижало гибкость позвоночника.

Принцесса Укока или Сибирская ледяная дева

[ + – ] Принцесса Укока или Сибирская ледяная дева Фото: wikipedia

Эта женщина, мумию которой обнаружили в 1993 году, принадлежала к древнему народу, жившему в Сибири в 5 веке до н.э. Женщина умерла в возрасте примерно 25 лет от рака молочной железы. Ее похоронили в большом гробу вместе с шестью лошадьми.

После смерти женщину забальзамировали, удалили ей мозг и глаза, а глазницы набили мехом животных. На ней был украшенный головной убор, а также платье из шерсти, окрашенное в красный, темно-бордовый и желтый цвета.

Ученые также обнаружили на теле женщины татуировки, которые включают в себя изображение головы оленя, ягуара и других животных.

Ученые выяснили, что одежда умершей была создана из тканей, которые возможно были привезены из Индии, а это означает что в этом регионе 2400 лет назад велась активная торговлю с далекими странами.