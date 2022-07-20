Сім найзнаменитіших мумій у світі: які секрети вдалося розкрити вченим

Муміфіковані тіла знаходили по всьому світу, і вони розкривають таємниці, пов'язані зі звичаями та віруваннями давніх людей.

Представники давніх народів вірили, що життя після смерті існує. Найвідомішими похоронними ритуалами, пов'язаними з підготовкою до потойбіччя, можна вважати звичаї древніх єгиптян. Але вчені вважають, що ще за тисячі років до появи мумій у Стародавньому Єгипті, практика збереження тіл людей у вигляді мумій існувала і в інших народів. Вчені вже виявили багато мумій, поряд із якими поховали особисті речі померлих, а також скарби. Муміфіковані тіла допомагають вченим розкрити таємниці вірувань та звичаїв стародавніх людей, а також розповісти про спосіб їхнього життя. А розтини тіл дозволяють дізнатися, від чого померла людина і чим вона до цього хворіла. Видання Live Science опублікувало дані про сім знаменитих мумій, які зберігали свої секрети, але їх вдалося розкрити.

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Крижана мумія Етці

[ + – ] Крижана мумія Етці Фото: Seneca-Guns

У 1991 році група туристів виявила в Альпах на території Австрії крижану мумію людини, яка тепер відома як крижана мумія Етці. Спочатку місцева влада вирішила, що це тіло належить замерзлому альпіністу, адже воно так добре збереглося.

Але пізніше вчені з'ясували, що мумія, яку знайшли в горах на висоті понад 3 тисячі метрів, належить людині, яка жила в мідному віці 5 300 років тому.

Дослідження, проведене у 2013 році, показало, що ця людина померла від випущеної в неї стріли, а також від того, що після падіння вона пошкодила голову.

Вчені з'ясували, що цьому чоловікові було приблизно 40 років, він народився у Центральній Європі та харчувався м'ясом альпійського цапа. Аналіз показав, що в цієї людини були проблеми зі здоров'ям, зокрема вона страждала від артриту та кишкових паразитів. Дослідження показало, що він навіть лікувався лікарськими травами у спробі позбутися болю. Вченим стало відомо і про те, що перед смертю він займався підготовкою знарядь праці, які, можливо, він хотів використати для оборони.

Людина з Толлунда

[ + – ] Людина з Толлунда Фото: Seneca-Guns

Людиною з Толлунда назвали мумію, яку виявили у болоті 1940 року в Данії. Ця мумія неймовірно добре збереглася, і вона належить людині, яка жила в залізному столітті, між 405 р. до н.е. та 380 р. до н.е. Перед смертю ця людина з'їла ячмінну кашу та рибу, після чого його повісили, і вона померла від удушення.

Вчені вважають, що його принесли в жертву богам, так його поховали в позі ембріона із заплющеними очима та ротом. У той час більшість людей кремували після смерті, а ця добре збережена мумія підтверджує теорію про людські жертвопринесення.

На момент смерті цьому чоловікові було від 30 до 40 років і зростом він був приблизно 163 см, хоча можливо він був і вищим, адже тіло могло зменшитися в болоті.

На голові померлого збереглася шкіряна шапка з овчини, а на поясі був шкіряний ремінь. Також на шиї мумії добре збереглася мотузка, за допомогою якої повішено чоловіка.

Фараон Тутанхамон

[ + – ] Фараон Тутанхамон Фото: Seneca-Guns

Напевно, мумія єгипетського фараона Тутанхамона є найвідомішою у світі. Цей фараон помер у віці 19 років понад три тисячоліття тому. Для вчених, які виявили гробницю фараона у 1922 році, стало справжньою сенсацією те, що за тисячі років це місце поховання не пограбували. Мумія молодого фараона все ще знаходилася в трьох трунах і одна з них створена із чистого золота.

Вчені завдяки дослідженню гробниці і самої мумії Тутанхамона змогли розкрити таємниці вірувань та звичаїв стародавніх єгиптян і які зміни вони зазнали на момент смерті фараона в 1324 до н.е. За допомогою ДНК аналізу мумії, вчені змогли ідентифікувати дві інші мумії, які, як виявилося, є батьком і матір'ю фараона.

Дослідження показали, що Тутанхамон хворів на малярію і у нього було рідкісне захворювання кісток стопи, через яке, можливо, йому було важко пересуватися. Вчені вважають, що фараона, можливо, вбила саме малярія. До речі, пеніс Тутанхамона муміфікували у вертикальному становищі і вчені вважають, що це був символ заперечення релігійних реформ в Єгипті, які провів батько Тутанхамона Ехнатон.

Сінь Чжуй

[ + – ] Сінь Чжуй Фото: Seneca-Guns

Здебільшого мумії, які знаходять археологи, мають, так би мовити, шкіру та кістки, тобто вони зневоднені та сухі. Але цього не можна сказати про мумію багатої жінки, на ім'я Сінь Чжуй, яка жила під час правління династії Хань у Китаї.

Її мумію виявили в особливій гробниці в 1971 році і в цій гробниці створили середовище майже без кисню. Труна Сінь Чжуй заповнена рідиною для бальзамування, щоб допомогти зберегти тіло, тому її труп знаходився в первозданному стані. Її кінцівки все ще були гнучкими, а шкіра була м'якою, і в неї збереглося навіть волосся на голові.

Вчені з'ясували, що ця жінка померла у віці 50 років від серцевого нападу 168 року до н.е. і поруч із нею поховано безліч цінних артефактів, включаючи музичні інструменти.

Мумії Чинчорро

[ + – ] Мумії Чинчорро Фото: Seneca-Guns

Ці мумії, виявлені в Чилі, є одними з найстаріших муміфікованих тіл у світі. Їх вік становить приблизно 7 тисяч років і це на 2 тисячі років більше, ніж вік перших єгипетських мумій.

Ці померлі люди були представниками давніх мешканців пустелі Атакама, які не залишили по собі жодних письмових свідчень.

Після смерті з тіл видалили всі органи та їх замінили сумішшю рослинності та глини. М'язи відокремили від кісток і така підготовка до муміфікації дуже схожа на те, що робили мешканці Стародавнього Єгипту. Шкіру померлих пофарбували у чорний чи червоний колір, а потім на обличчя поклали глиняні маски.

Фараон Рамзес II

[ + – ] Фараон Рамзес II Фото: Seneca-Guns

Цей фараон правив Стародавнім Єгиптом цілих 68 років у 13 столітті до н.е. За свого правління він здійснював успішні завойовницькі походи для розширення території своєї держави. Рамзес II також фінансував будівництво складних будівельних проєктів уздовж Нілу, включаючи величезний храмовий комплекс, відомий як Рамессеум.

Вчені вважають, що через 200 років після смерті мумія фараона Рамзеса II та його скарби перемістили в інше місце для того, щоб урятувати від грабіжників. Але дослідники вважають, що самі єгипетські жерці пограбували гробницю фараона. Тому знамениту мумію виявили в порожній труні в 1881 році, хоча на обмотках, якими був покритий фараон, залишилися записи про його життя.

Вчені вважають, що Рамзес II був високим чоловіком зростом понад 1,8 м. Він прожив 90 років, але страждав на рідкісне захворювання кісток, яке знижувало гнучкість хребта.

Принцеса Укоку або Алтайська принцеса

[ + – ] Принцеса Укоку або Алтайська принцеса Фото: wikipedia

Ця жінка, мумію якої виявили в 1993 році, належала до стародавнього народу, який жив у Сибіру в 5 столітті до н.е. Жінка померла у віці приблизно 25 років від раку молочної залози. Її поховали у великій труні разом із шістьма кіньми.

Після смерті жінку забальзамували, видалили їй мозок та очі, а очниці набили хутром тварин. На ній був прикрашений головний убір, а також сукня з вовни, пофарбована в червоний, темно-бордовий та жовтий кольори.

Вчені також виявили на тілі жінки татуювання, які включають зображення голови оленя, ягуара та інших тварин.

Вчені з'ясували, що одяг померлої створений з тканин, які, можливо, привезені з Індії, а це означає, що в цьому регіоні 2400 років тому велася активна торгівля з далекими країнами.