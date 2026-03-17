Уся справа у запаху: 2000-річну таємницю єгипетських мумій нарешті було розгадано

У новому дослідженні загадковий запах єгипетських мумій допоміг ученим розкрити, як стародавні бальзамувальники довели до досконалості мистецтво збереження останків.

Століттями муміфікація заворожувала істориків по всьому світу, проте багато деталей того, як стародавні єгиптяни зберігали тіла померлих, залишалися неясними. Тепер у новому дослідженні вчені виявили, що характерний затхлий запах муміфікованих останків містить цінні підказки про те, як проводилися ці складні похоронні ритуали, пише Фокус.

Нове дослідження проведене хіміками з Брістольського університету і показало, що запах, пов'язаний з муміями, не є простим результатом старіння або розкладання. Замість цього він відображає складну суміш речовин, використовуваних під час бальзамування, а також збережених тканин і матеріалів, обгорнутих навколо тіла. Ці хімічні сліди, що зберігаються, також засвідчили, як методи муміфікації змінювалися і ставали все більш досконалими протягом сотень років.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника в галузі органічної геохімії Брістольського університету, доктора Ван'юе Чжао, їхні з колегами результати є значним кроком уперед у поліпшенні нашого розуміння єгипетської історії та захоплюючого ритуалу муміфікації. Тепер новий аналіз пов'язаних із цим запахів дав змогу отримати нові відомості про те, як ця практика розвивалася протягом століть і з кожним століттям ставала дедалі витонченішою.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні джерела запахів мумії — команда вивчила повітря, що оточує надзвичайно дрібні фрагменти мумій, розміром з горошину перцю. Зазначимо, що цей підхід відрізняється від традиційних методів, які часто вимагають розчинення зразків у розчинниках і можуть пошкодити крихкі артефакти.

Вчені використовували комбінацію передових аналітичних інструментів, включно з твердофазною мікроекстракцією, газовою хроматографією та мас-спектрометрією з високою роздільною здатністю. Ці методи дозволили вченим вловити гази всередині невеликих геометричних контейнерів і розділити різні компоненти запаху, також відомі як леткі органічні сполуки, для подальшого дослідження.

Загалом було проаналізовано 35 зразків бальзамів і бинтів із 19 мумій. Ці останки охоплюють понад 2000 років єгипетської історії, з 3200 р. до н.е. до 395 р. н.е. Цікаво, що в усіх зразках вчені виявили 81 різних летких органічних сполук, які дають уявлення про матеріали, використані в процесі бальзамування, і про періоди підготовки мумій.

Команді також вдалося визначити хімічні сполуки, використовувані для консервації — вчені згрупували їх у чотири основні категорії, пов'язані з конкретними інгредієнтами бальзамування:

жири та олії виділяли ароматичні сполуки та коротколанцюгові жирні кислоти;

бджолиний віск — монокарбонові жирні кислоти та коричні сполуки;

рослинні смоли — ароматичні сполуки та сесквітерпеноїди;

бітум — нафтенові сполуки.

За словами доктора Чжао, результати показали, що хімічний склад мумій змінювався залежно від історичного періоду. Наприклад, у ранніх мумій профілі були простішими — у них переважали жири та олії, у той час як у пізніших мумій спостерігалися складніші суміші, що містили імпортні смоли та бітум. Зазначимо, що такі матеріали були більш дорогими і вимагали більш спеціалізованої підготовки в міру розвитку цієї практики.

Вчені зазначають, що склад також залежав від того, яку частину тіла мумії було взято для аналізу. Наприклад, зразки з голів часто містили інші склади, ніж зразки з тулубів — це припускає, що бальзамувальники використовували різні склади для різних частин тіла.

Під час написання використовували матеріали Journal of Archaeological Science, Science Daily.