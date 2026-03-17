Загублений ядерний бункер виявлено біля середньовічного замку у Великій Британії (фото)

Місце розташування ядерного бункера часів холодної війни залишалося загадкою з 1968 року.

Археологи виявили загублений підземний ядерний бункер часів холодної війни на території замку Скарборо в Північному Йоркширі, Англія. Бункер був виведений з експлуатації та запечатаний 1968 року і вважався втраченим доти, доки археологи не змогли встановити його місце розташування, пише Фокус.

На території замку Скарборо археологи змогли виявити вхід у покинутий ядерний бункер, побудований у 1963-1964 роках. Оскільки він був покинутий 1968 року, його місце розташування залишалося невідомим до теперішнього часу.

Але радіолокаційне обстеження, засноване на аналізі історичних документів, дало змогу археологам почати пошуки і виявити давно загублений підземний спостережний пункт, який повинен був використовуватися для моніторингу ядерних ударів СРСР по території Великої Британії.

Це один із 1500 підземних бункерів, побудованих по всій Великій Британії. Кожен із них був призначений для розміщення трьох добровольців із Королівського спостережного корпусу, які допомагали б складати карти місць вибухів радянських ядерних бомб. Люди могли перебувати в бункері протягом двох тижнів. Принаймні на такий час були розраховані запаси продовольства.

Бункер має довжину всього майже 5 метрів і ширину трохи більше двох метрів. У ньому ледь вистачає висоти, щоб стояти на повний зріст. Він розташований на території колишньої середньовічної королівської фортеці на східному узбережжі Йоркшира.

У бункері знаходився індикатор вибухів ядерних бомб, а на даху бункера мала бути встановлена мініатюрна камера, яка записувала б ядерні вибухи. Всередині також були засоби зв'язку та двоярусні ліжка.

Реконструкція підземного ядерного бункера Фото: BBC

Наразі, як з'ясували вчені, бункер заповнений водою, але, якщо його вдасться осушити, і, коли це стане безпечно, люди зможуть уперше з 1968 року побачити його зсередини.

Може здатися дивним, що ядерний бункер часів холодної війни побудований на території середньовічного замку, але насправді це ідеальне місце для спостережного пункту, кажуть археологи. Це місце протягом тисяч років слугувало чудовим спостережним пунктом. Раніше тут розташовувалося поселення бронзового століття, римський спостережний пункт, власне замок, частина якого все ще збереглася, а також артилерійська батарея часів Другої світової війни.

Цей ядерний бункер пропрацював лише кілька років і був забетонований 1968 року, коли ядерна загроза на той час поступово зменшилася.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail, BBC.