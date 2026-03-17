Компания Blue Origin Джеффа Безоса придумала, как защитить нас от удара из космоса (фото)

Blue Origin вместе с NASA разрабатывает технологию, которая позволит избежать падения крупного астероида на нашу планету.

Компания Blue Origin совместно с учеными из NASA приступила к разработке космического аппарата NEO Hunter ("Охотник за околоземными объектами"). Данный проект предусматривает двухэтапную защиту Земли от потенциального столкновения с опасным астероидом. Если один защитный план не сработает, то другой точно должен решить проблему. По крайней мере, подобная технология уже была продемонстрирована NASA в 2022 году, пишет Фокус.

Сейчас компания Blue Origin занимается разработкой инновационной космический платформы Blue Ring, прототип которой в прошлом году уже был выведен на орбиту. Данная платформа сможет доставлять спутники на разные орбиты вокруг Земли. Также предполагается, что эта платформа сможет доставлять спутники и грузы на орбиту вокруг Луны и Марса, а также других планет Солнечной системы. Blue Ring сможет переносить до 4 тонн полезной нагрузки, ведь имеет 13 стыковочных портов.

Теперь же Blue Origin решила использовать платформу Blue Ring для поддержки работы космических аппаратов NEO Hunter. Их основная задача состоит в обеспечении защиты нашей планеты от потенциально опасных астероидов, траектория полета которых может пересекаться с движением Земли. Проще говоря, космический аппарат NEO Hunter должен будет либо отклонить астероид от нашей планеты или уничтожить его.

NASA уже провело успешное испытание технологии изменения орбиты астероида в рамках миссии DART в 2022 году, когда космический аппарат врезался в астероид Диморф.

Пока что астрономы не обнаружили астероида, который может врезаться в Землю, но в космосе находятся миллионы не обнаруженных космических камней, которые могут представлять реальную угрозу для нашей планеты и человечества.

Космическая платформа Blue Ring Фото: Blue Origin

Опасным астероидом считается тот, ширина которого превышает 140 метров, и он приближается к Земле на расстояние менее 7,5 миллионов километров. Любой такой астероид может вызвать значительные разрушения, если врежется в нашу планету.

Согласно плану Blue Origin, если будет замечен опасный астероид, летящий в сторону Земли, то NEO Hunter сначала выпустит группу небольших аппаратов для изучения космического камня. Понимание состава, массы и плотности астероида позволит определить, какие стратегии нужно применить для защиты Земли от столкновения.

Сначала NEO Hunter с помощью мощного ионного луча постарается изменить орбиту опасного астероида. Если астероид будет слишком большим или будет иметь слишком высокую скорость движения, то NEO Hunter должен будет перейти ко второй стратегии планетарной защиты: кинетическому удару, как это было во время миссии DART.

NEO Hunter должен будет столкнуться с астероидом на скорости 36 370 км/ч и таким образом это должно изменить траекторию движения космического камня. Перед столкновением NEO Hunter выпустит меньший космический аппарат, чтобы тот заснял факт столкновения и подтвердил успех миссии.

