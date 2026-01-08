У Тайвані в 500-метровому хмарочосі підвішена 660-тонна куля: навіщо вона потрібна (відео)

У найвищому хмарочосі Тайваню Taipei 101 підвішено 660-тонну кулю, яка рятує будівлю від сильного вітру і навіть землетрусів.

Кілька років тому хмарочос Taipei 101 пережив із мінімальними пошкодженнями землетрус магнітудою 7,4 бала. За словами експертів, цього вдалося досягти завдяки тій самій залізній кулі всередині будівлі, пише Фокус.

На відео можна побачити, як працює механізм із кулею під час землетрусу силою в 6,8 балів. Розгойдуючись великий жовтий маятник допомагає поглинути ударну хвилю.

Цей маятник отримав прізвисько "Малюк Демпфер", він являє собою налаштований демпфер коливань — сталеву кулю вагою 660 тонн, що підвішена на висоті понад 300 метрів у центрі будівлі. Під час землетрусів або сильного вітру ця куля розгойдується, щоб компенсувати рух будівлі. Таким чином коливання самої будівлі зменшуються приблизно на 40%.

Маятник був підвішений між 87 і 92 поверхами і складається з 41 шару сталі. Діаметр маятника сягає 5,4 метрів, а амплітуда коливання обмежена 1,4 метрами.

Колись Taipei 101 був найвищим хмарочосом у світі й досі залишається знаковою будівлею в Тайвані.

Налаштований демпфер маси (TMD) — це пасивна система, адаптована до потреб будівлі. Основна її мета — зменшити розгойдування хмарочоса. Зазвичай такі системи безпеки приховані від очей відвідувачів, але в Taipei 101 її зробили місцевою визначною пам'яткою. Відвідувачі оглядового майданчика можуть спостерігати роботу системи демпфірування.

