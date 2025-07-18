170-кілометровий хмарочос у пустелі: Саудівська Аравія засумнівалася в реалістичності проекту (фото)

Влада Саудівської Аравії збирається уважніше вивчити здійсненність свого найамбітнішого архітектурного проєкту. Йдеться про проєкт "Лінія" — місто-хмарочос, протяжністю 170 км.

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"Лінія" — це флагманський проєкт Саудівської Аравії, яка останніми роками прагне трансформувати свою економіку, зробивши перехід від нафтовидобувної галузі до туризму і технологій, пише New Atlas.

Амбітний проєкт Neom пропонує побудувати футуристичне дзеркальне місто-хмарочос прямо посеред пустелі. Порівнянний за своєю сміливістю з пірамідами Гізи й Великою Китайською стіною, проєкт уже почали реалізовувати.

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На "Лінію" вже витрачено мільярди доларів, переміщено гори піску, на місце якого залито тонни бетону. Але від самого початку проєкт зазнав критики через непомірні витрати, які зростали занадто швидко, а також передбачувані порушення прав людини.

Будівництво "Лінії" вже почалося Фото: NEOM

Тепер же владу Саудівської Аравії стурбували витрати на проєкт, особливо на тлі падіння цін на нафту, що посилило фінансовий тиск на державу.

Новопризначений генеральний директор компанії Neom Аймана Аль-Мудайфера доручив консалтинговим фірмам доручено провести стратегічний аналіз "Лінії", оцінити її доцільність і вартість, а також запропонувати можливі зміни.

Не виключено, що уряд Саудівської Аравії врешті-решт, може відмовитися від будь-яких змін у проєкті. Але поки що залишається невідомим, яке рішення буде ухвалено.

Серед потенційних змін називають можливість переглянути висоту міста-хмарочоса, яка мала становити 500 метрів. Також зміни можуть бути внесені в ідею дзеркального фасаду міста-хмарочоса.

Автори проєкту "Лінія" кажуть, що таке житло допоможе повністю відмовитися від автомобілів, використовуватимуться поновлювані джерела енергії. У підсумку, все це дасть змогу створити "місто в природі".

Місто-хмарочос міститиме всю необхідну для життя інфраструктуру, включно з офісами, магазинами, розвагами, лікарнями. Усе це може бути доступно мешканцям "Лінії" в межах 5-хвилинної пішої доступності.