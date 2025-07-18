170-километровый небоскреб в пустыне: Саудовская Аравия засомневалась в реалистичности проекта (фото)

Власти Саудовской Аравии собираются более внимательно изучить осуществимость своего самого амбициозного архитектурного проекта. Речь идет о проекте “Линия” – городе-небоскребе, протяженностью 170 км.

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“Линия” – это флагманский проект Саудовской Аравии, которая в последние годы стремится трансформировать свою экономику, сделав переход от нефтедобывающей отрасли к туризму и технологиям, пишет New Atlas.

Амбициозный проект Neom предлагает построить футуристический зеркальный город-небоскреб прямиком посреди пустыни. Сопоставимый по своей смелости с пирамидами Гизы и Великой Китайской стеной, проект уже начали реализовывать.

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На “Линию” уже потрачены миллиарды долларов, перемещены горы песка, на место которого залиты тонны бетона. Но с самого начала проект подвергался критике из-за непомерных расходов, которые росли слишком быстро, а также предполагаемых нарушений прав человека.

Строительство "Линии" уже началось Фото: NEOM

Теперь же власти Саудовской Аравии обеспокоили расходы на проект, особенно, на фоне падающих цен на нефть, что усугубило финансовое давление на государство.

Новоназначенный генеральный директор компании Neom Аймана Аль-Мудайфера поручил консалтинговым фирмам поручено провести стратегический анализ “Линии”, оценить её целесообразность и стоимость, а также предложить возможные изменения.

Не исключено, что правительство Саудовской Аравии в конце концов, может отказаться от каких-либо изменений в проекте. Но пока остается неизвестным, какое решение будет принято.

Среди потенциальных изменений называют возможность пересмотреть высоту города-небоскреба, которая должна была составлять 500 метров. Также изменения могут быть внесены в идею зеркального фасада города-небоскреба.

Авторы проекта “Линия” говорят, что такое жилище поможет полностью отказаться от автомобилей, использоваться возобновляемые источники энергии. В итоге, все это позволит создать “город в природе”.

Город-небоскреб будет содержать всю необходимую для жизни инфраструктуру, включая офисы, магазины, развлечения, больницы. Все это может быть доступно жителям “Линии” в пределах 5-минутной пешей доступности.