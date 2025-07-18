170-километровый небоскреб в пустыне: Саудовская Аравия засомневалась в реалистичности проекта (фото)
Власти Саудовской Аравии собираются более внимательно изучить осуществимость своего самого амбициозного архитектурного проекта. Речь идет о проекте “Линия” – городе-небоскребе, протяженностью 170 км.
“Линия” – это флагманский проект Саудовской Аравии, которая в последние годы стремится трансформировать свою экономику, сделав переход от нефтедобывающей отрасли к туризму и технологиям, пишет New Atlas.
Амбициозный проект Neom предлагает построить футуристический зеркальный город-небоскреб прямиком посреди пустыни. Сопоставимый по своей смелости с пирамидами Гизы и Великой Китайской стеной, проект уже начали реализовывать.
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На “Линию” уже потрачены миллиарды долларов, перемещены горы песка, на место которого залиты тонны бетона. Но с самого начала проект подвергался критике из-за непомерных расходов, которые росли слишком быстро, а также предполагаемых нарушений прав человека.
Теперь же власти Саудовской Аравии обеспокоили расходы на проект, особенно, на фоне падающих цен на нефть, что усугубило финансовое давление на государство.
Новоназначенный генеральный директор компании Neom Аймана Аль-Мудайфера поручил консалтинговым фирмам поручено провести стратегический анализ “Линии”, оценить её целесообразность и стоимость, а также предложить возможные изменения.
Не исключено, что правительство Саудовской Аравии в конце концов, может отказаться от каких-либо изменений в проекте. Но пока остается неизвестным, какое решение будет принято.
Среди потенциальных изменений называют возможность пересмотреть высоту города-небоскреба, которая должна была составлять 500 метров. Также изменения могут быть внесены в идею зеркального фасада города-небоскреба.
Авторы проекта “Линия” говорят, что такое жилище поможет полностью отказаться от автомобилей, использоваться возобновляемые источники энергии. В итоге, все это позволит создать “город в природе”.
Город-небоскреб будет содержать всю необходимую для жизни инфраструктуру, включая офисы, магазины, развлечения, больницы. Все это может быть доступно жителям “Линии” в пределах 5-минутной пешей доступности.