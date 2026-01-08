В Тайване в 500-метровом небоскребе подвешен 660-тонный шар: зачем он нужен (видео)

В самом высоком небоскребе Тайваня Taipei 101 подвешен 660-тонный шар, который спасает здание от сильного ветра и даже землетрясений.

Несколько лет назад небоскреб Taipei 101 пережил с минимальными повреждениями землетрясение магнитудой 7,4 балла. По словам экспертов, этого удалось достичь благодаря тому самому железному шару внутри здания, пишет Фокус.

На видео можно увидеть, как работает механизм с шаром во время землетрясения силой в 6,8 баллов. Раскачиваясь большой желтый маятник помогает поглотить ударную волну.

Этот маятник получил прозвище “Малыш Демпфер”, он представляет собой настроенный демпфер колебаний – стальной шар весом 660 тонн, который подвешен на высоте более 300 метров в центре здания. Во время землетрясений или сильного ветра этот шар раскачивается, чтобы компенсировать движение здания. Таким образом колебания самого здания уменьшаются примерно на 40%.

Маятник был подвешен между 87 и 92 этажами и состоит из 41 слоя стали. Диметр маятника достигает 5,4 метров, а амплитуда колебания ограничена 1,4 метрами.

Когда-то Taipei 101 был самым высоким небоскребом в мире и до сих пор остается знаковым зданием в Тайване.

Настроенный демпфер массы (TMD) – это пассивная система, адаптированная к потребностям здания. Основная ее цель – уменьшить раскачивание небоскреба. Обычно такие системы безопасности скрыты от глаз посетителей, но в Taipei 101 ее сделали местной достопримечательностью. Посетители смотровой площадки могут наблюдать работу системы демпфирования.

